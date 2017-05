Denksport in der Turnhalle: Abi-Prüfung startet

Denksport steht seit Mittwoch in der Turnhalle des Augustinus-Gymnasiums (im Bild) auf dem Stundenplan. Die Abi-Prüfungen haben begonnen. Natürlich auch am Elly-Heuss- und am Kepler-Gymnasium.

Die insgesamt 301 Abiturienten der Stadt mussten ihre Mathe-Kenntnisse unter Beweis stellen. Am 9. Mai folgen die schriftlichen Leistungsabnahmen in Deutsch, am 12. Mai in einem weiteren Fach. Die mündlichen Prüfungen in zwei weiteren Fächern folgen am 22. Mai und 2. Juni. Dann sollte sie geschafft sein, die Reifeprüfung für 70 Elly-, 81 Augustinus- und 150 Kepler-Abiturienten. Oberpfalz-Medien drückt die Daumen. Bild: Schönberger