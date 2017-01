Der beliebteste Mittagsrastort

Der kleinste Mittagsrastort in der 27-jährigen Geschichte der BR-Radltour kommt ganz groß raus: Wölsendorf erhält die begehrte Auszeichnung und eine große Delegation feiert im Münchner Hofbräuhaus bis tief in die Nacht.

-Wölsendorf/München. Da muss schon etwas sehr Bedeutsames passiert sein, wenn man einen Sendeplatz an prominenter Stelle in der Abendschau des Bayerischen Fernsehens bekommt: Kürzlich geschehen, als Wölsendorf die Auszeichnung als beliebtester Mittagsrastort der Radltour des Bayerischen Rundfunks (BR) 2016 erhalten hat. Das Besondere daran: Es ist ein Teilnehmerpreis, das heißt als Jury fungierten die Starter bei der BR-Radltour. Das macht den Preis für die Wölsendorfer umso wertvoller.Damit hat dieses Radlerspektakel in Wölsendorf und Umgebung ein zweites Mal eine Welle der Begeisterung ausgelöst: War es schon am 1. August vergangenen Jahres so, dass alle Anwesenden einhellig der Meinung waren: "Das war historisch, das kommt so schnell nicht wieder, und das müsse man miterlebt haben", als an jenem Montag zur Mittagsstunde in kürzester Zeit 1000 Radler in die Ortschaft rollten und mit ihnen eine Woge der Begeisterung in diesen Ortsteil der Gemeinde Schwarzach schwappte.Wie es zum Halt in Wölsendorf kam: Als feststand, dass die Route der BR-Radltour im Jahr 2016 durch Ostbayern verlaufen würde, das Naabtal und das Schwarzachtal tangiert sind, wurden die Wölsendorfer Feuerwehrleute um Vorsitzenden Peter Schießl und Kommandanten Hans-Jürgen Schießl schnell aufmerksam: Denn schließlich musste dann wohl zwischen den Übernachtungsorten Neustadt und Neunburg auf halber Strecke eine Mittagspause eingelegt werden. Und tatsächlich schafften sie es, dass die in der Geschichte der BR-Radltour einwohnermäßig kleinste Ortschaft Wölsendorf den Zuschlag als Rastort bekam.Damit hatte man aber auch eine Herkulesaufgabe an Land gezogen, denn das Zeitfenster zur Versorgung der zahlreichen Teilnehmer mit Essen und Getränken sah gerade mal etwas mehr als eine Stunde vor. Generalstabsmäßig wurden Speisepläne aufgestellt, Koch-, Ausgabe- und Verkaufsstellen geplant, genügend Sitzgelegenheiten organisiert, Helfer eingeteilt und für Unterhaltung gesorgt. Das neue Dorfzentrum war dazu ein idealer Ort. Wer sich Zeit nehmen konnte, war auf den Beinen. Und die Wölsendorfer lösten diese Aufgabe in einer tollen Gemeinschaftsleistung mit Bravour und die Teilnehmer dankten es ihnen mit der Wahl zum beliebtesten Mittagsrastort.Dabei war die Konkurrenz bei dieser Wahl nicht ohne: Mitbewerber um die Auszeichnung waren Ortschaften wie Erbendorf, Bad Kötzting, Hengersberg, Aldersbach und Pfarrkirchen im Rottal. Die Entscheidung fiel demokratisch: Die Radltourteilnehmer stimmten ab und bei mehr als 400 abgegebenen Voten erhielt Wölsendorf eine Zustimmung von 92 Prozent. So eine enorme und eindeutige Zustimmung habe es, so BR-Cheforganisator Wolfgang Slama, noch nie gegeben. Das war aber nur zu schaffen durch ein Zusammenwirken aller Dorfbewohner.Neben Feuerwehr waren auch Frauenbund und Schützenverein mit im Boot und auch der damals amtierende zweite Bürgermeister Franz Grabinger signalisierte sofort Unterstützung seitens der Gemeinde Schwarzach. Nicht nur für Wölsendorf und die Gemeinde, für die gesamte mittlere Oberpfalz wurde dabei eine eindrucksvolle Visitenkarte von Gastfreundschaft und Begeisterungsfähigkeit abgegeben. Auch bei der Auszeichnung in München war nun davon die Rede, dass es ein stimmiges Gesamtpaket war, was Wölsendorf in seinem Ortszentrum zu bieten hatte.Im Festsaal des Münchener Hofbräuhauses, in dem sonst Django Asül und Finanzminister Markus Söder beim Maibockanstich großes Publikum haben, und der auch bei der Preisverleihung mit knapp 600 Gästen, darunter Teilnehmer, Partner und Sponsoren, proppenvoll war, wurde unter tosendem Applaus der Radltourteilnehmer, aber auch der Wölsendorfer das streng gehütete Rätsel um den beliebtesten Mittagsrastort gelüftet.BR-Radltour-Cheforganisator Wolfgang Slama, Markus Riese, Leiter der Event-Koordination, und BR-Moderator Roman Roell baten die Vertreter Wölsendorfs um Kommandanten Hans-Jürgen Schießl, Vorsitzenden Peter Schießl und die drei Bürgermeister Hans Gradl, Franz Grabinger und Franz Herrmann auf die Bühne, um die Ehrenurkunde zu verleihen. Erster Bürgermeister Hans Gradl war gar in Doppelfunktion gefordert, war er doch als DJ Fenkerl auch für die Abendunterhaltung der BR-Radlnacht verantwortlich. Ein Bus vollbesetzt mit Wölsendorfern hatte die offizielle Delegation begleitet.