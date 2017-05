300 Schüler, 20 Nationalitäten. Max-Reger-Schule bedeutet Vielfalt. In jeder Hinsicht: Bei der "Nacht der offenen Tür" stellt sich die Mittelschule als lebhafte Bildungseinrichtung vor - mit Lehrerband und Schoko-Popcorn aus der Schulküche.

(uz) Die neuen Schüler aus den Grundschulen der Stadt sollten die Mittelschule kennenlernen. Zum Einzugssprengel gehören Viertklässler aus der Hammerweg-, Clausnitzer- und Gerhardingerschule sowie zum Teil aus der Rehbühl- und Hans-Schelter-Schule. Im Foyer hing ein Transparent mit Bildern zum Thema "Lächeln für Toleranz". Die Lehrerband spielte. Eine Solistin sang. Später traten die "Malinka"-Kinder vom Verein "Neue Zeiten" auf. "Wir sind eine bunte Schule ohne Rassismus", sagte Schulleiter Karl-Heinz Badenberg. "Und wir sind eine Schule mit dem Profil Inklusion."Insgesamt werden hier 300 Schüler unterrichtet. "Wir sind eine ganz normale Mittelschule mit Ganztagsbetrieb, M-Schiene und Übergangsklasse für Flüchtlinge." 18 Flüchtlinge befänden sich seit letztem Jahr in dieser Übergangsklasse, in der nur junge Leute ohne Deutschkenntnisse unterrichtet würden. Der Rest der insgesamt 30 Flüchtlinge - Alter zwischen zwölf und 20 Jahren - verteile sich auf die Regelklassen. Diese Schüler besäßen bereits Sprachkenntnisse. Badenberg: "Unsere Lehrer sind sehr engagiert."Schüler, Lehrer, Schülermitverantwortung und Elternbeirat, alle hatten sie mit beigetragen, das Aktionsprogramm auf die Beine zu stellen. In der Turnhalle war ein Sportparcours aufgebaut, im Zeichensaal präsentierte die Schule eine Bilderausstellung und führte Drucktechniken vor. Rund um die Bewerbung gab es ein Quiz. Das Fach Religion informierte über die Zeit der Reformation. Wer Lust hatte, konnte Zaubern lernen oder Tierstimmen zuordnen.Im Werkraum wurde eine Taschenuhr gebastelt, in der Bibliothek gelesen. Leckeres vom Grill gab's draußen auf dem Hartplatz. In der Aula waren ein Café und im Klassenzimmer daneben eine Cocktailbar aufgebaut. Ganz oben, in der Küche, stellten Schüler Schokoladen-Popcorn in verschiedenen Variationen her, das von den Besuchern käuflich erworben werden konnte.