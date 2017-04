Es ist ein Zeichen der Solidarität, der Wertschätzung, auf das Lothar Höher, Bezirkstagsvizepräsident und dritter Bürgermeister, großen Wert legt. Jedes Jahr holt er sich das Maiabzeichen mit der symbolischen roten Nelke beim Deutschen Gewerkschaftsbund ab. "Am 1. Mai, dem Tag der Arbeitnehmer, zeige ich mich solidarisch mit den Gewerkschaften, um ihnen zu danken. Wir haben eine der sozialsten Gesellschaften der Welt. Das mussten viele Arbeiter hart und lange erkämpfen."

Die Zusammenarbeit zwischen der Gewerkschaft und der Politik sei allerdings auch das restliche Jahr wichtig - auch in den Bereichen Soziales und psychiatrische Versorgung von Bürgern, betont Christian Dietl, Regionsgeschäftsführer des DGB. Themen, die beide Seiten betreffen. "Der Bezirk ist sowohl Aufgabenträger der Psychiatrie als auch überregionaler Träger der Sozialhilfe.""Viele Menschen halten dem Druck nicht mehr stand, sowohl beruflich als auch in der Familie", erläutert Höher. Um diesen Personen eine möglichst problemlose und schnelle Hilfe zu ermöglichen, investiert die Politik viel Geld. "2018 beginnt der Bau einer Kinder- und Jugendpsychiatrie für rund 18 Millionen Euro in Weiden." Auch das Bezirksklinikum Wöllershof werde weiter ausgebaut, 25 neue Mitarbeiter eingestellt. Doch eine Sache fehlt in der Region: Dringend benötigte Psychiater. "Deshalb müssen wir zeigen, wie lebenswert Weiden und die Umgebung sind, um qualifiziertes Fachpersonal zu gewinnen", betont Höher. Auch beim Thema Altersarmut ist Zusammenarbeit gefragt. Das Rentenniveau sinkt, viele ältere Menschen können sich die Pflege nicht mehr leisten. "Dann springt die Sozialhilfe ein. 94 Prozent unseres 600-Millionen-Haushalts geben wir für den Sozialbereich aus", informiert der Bezirkstagsvizepräsident. "Die schlechte Rente ist bedingt durch schlecht bezahlte Arbeit. Dort müssen wir ansetzen", fordert Dietl.Das durchschnittliche Rentenniveau in Weiden liege bei Männern bei 943, bei Frauen bei 578 Euro. "Ideal wäre ein Anstieg um 50 Prozent. Deshalb suchen wir Verbündete in der Politik." Ein Problem, das auch bei den Maikundgebungen in der Oberpfalz angesprochen werde. "Insgesamt werden rund 3000 Teilnehmer erwartet." Auch Lothar Höher wird unter ihnen sein.