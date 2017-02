Am Strand in der Sonne entspannen. Mit Freunden fremde Städte entdecken. Gemeinsam im Pool ein paar Runden Schwimmen. Und abends zusammen am Lagerfeuer sitzen. Das alles verspricht die neuntägige Jugendbegegnung der Evangelischen Jugend in Weiden. Sie findet vom 2. bis 11. Juni 2017 in Sisan in Kroatien statt.

"Wir wollen den Jugendlichen ein schönes Freizeitprogramm bieten und ihnen dabei die Möglichkeit geben,neue Freunde zu finden", erklärt Doris Kick, die mit Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler die Reise für Ex-Konfirmanden aus dem Dekanat leitet. "Gleichzeitig möchten wir, dass sich die Jugendlichen auch mit ihrer Religion auseinandersetzen."Das Programm ist speziell für Jungen und Mädchen zwischen 13 und 15 Jahre, die ihre Konfirmation bereits hatten. "Es ist ein Problem, dass viele Konfirmanden zwar während ihres Konfi-Unterrichts noch voll in der Sache drinnen sind, aber später immer mehr den Kontakt zum Glauben verlieren", erklärt Nele Mauerer, die derzeit ein freiwilliges soziales Jahr bei der Evangelischen Jugend macht. Sie selbst fährt auch mit nach Kroatien. "Wir werden ein super Programm machen und nicht nur Religionsunterricht. Wir haben in Kroatien ein Haus mit Sportanlage, Pool und einen eigenen Koch", freut sie sich.Das Motto lautet "Linked with". "Die Jugendlichen sollen sich Gedanken machen, inwiefern sie mit anderen, sich selbst und Gott verbunden sind", sagt Kick zum Thema. Außerdem geht es darum, die Mädchen und Jungen untereinander zu vernetzen. "Manche evangelische Jugendliche in kleineren Gemeinden haben den Eindruck, Unikate unter lauter Katholiken zu sein", meint Thomas Vitzthum, Diakon in Weiden. "Bei der gemeinsamen Reise zeigen wir ihnen, dass das nicht stimmt. Sie bekommen die Chance, andere Jugendliche in ihrem Alter kennenzulernen und Freundschaften zu knüpfen."Oft gebe es auch nach der gemeinsamen Zeit in Kroatien noch Treffen der Teilnehmer. "Viele, die im letzten Jahr mitgefahren sind, wollen auch unbedingt heuer wieder mit." Info und Anmeldung: www.ej-weiden.de.