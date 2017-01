Die einen würden beim Internationalen Keramikmuseum gern den Rotstift ansetzen. Andere, wie der Förderverein "Die Keramischen", arbeiten dagegen. Mit großem Erfolg, meint dessen Vorsitzender.

Vertrag ist gekündigt

Keramikkünstler aus Pilsen

Die "Keramischen" Die Ergebnisse der Neuwahlen beim Förderverein des Internationalen Keramikmuseums ergaben: Vorsitzender Konstantin Thomas, zweiter Vorsitzender Jürgen Prüll, Schriftführer Johannes Zintl, Schatzmeister Dietmar Prusko; weitere Mitglieder der Vorstandschaft: Ulrike Feth, Anja Würner und Thomas Kühn; Kassenprüfer Tobias Sonna und Gottfried Kreuzer. (rdo)

(rdo) Mit über 6000 Besuchern 2016 war das Internationale Keramikmuseum ein lebendiger Ort der Kultur in Weiden. In gut 70 Veranstaltungen, viele davon unterstützte der Förderverein, knüpfte das Museum an frühere Erfolge an. Kurzum: Es wurde seiner Bedeutung als überregional hochgeachtete Bildungseinrichtung gerecht. Dieses Fazit zog der Vorsitzende der "Keramischen", Konstantin Thomas, bei der Jahreshauptversammlung.Gegründet hatte sich der Förderverein vor drei Jahren. Mittlerweile zählt er 177 Mitglieder. Trotz des eingeführten Eintrittsgelds seien die Besucherzahlen im Keramikmuseum im dritten Jahr hintereinander gestiegen. Die Einnahmen beliefen sich erstmals auf 10 000 Euro, so Thomas.Speziell mit dem Jubiläumsjahr habe das Museum 2016 viele Erfolge erlebt. Etwa dank der Ausstellung "25+" mit zeitgenössischer Keramik und "Handwerk aus Ägypten" oder der Matinee anlässlich des Max-Reger-Jahres. "Auswärtige Besucher sind regelmäßig tief beeindruckt und überrascht von der Qualität des Museums, dessen Atmosphäre und den ausgestellten Kostbarkeiten als Juwel abseits großer Zentren," so Thomas.Zum derzeitigen Status des Museums aus politischer Sicht berichtete Thomas, der Vertrag mit dem Münchener Kultusministerium sei nach Wissensstand der "Keramischen" technisch gekündigt. Die Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung liefen. "Die Keramischen" unterstützten die kulturpolitische Initiative unter dem Überbegriff "Kulturzentrum Waldsassener Kasten". Es liefen Gespräche mit "Pro Libris", dem Förderverein der Regionalbibliothek, wie man sich gemeinsam unterstützen könne.Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit habe der Verein beim Kunstgenuss gewonnen. Kassenwart Dietmar Prusko verzeichnete ein Plus. Er sowie Konstantin Thomas dankte allen Unterstützern. Am Ostermontag wird künftig stets der Geburtstag bei freiem Eintritt im Museum gefeiert.Eine Vielfalt von Museumsveranstaltungen soll es auch 2017 geben. Thomas nannte etwa eine Sonderausstellung der Neuen Sammlung The International Design Museum Munich und eine von Karin Holl initiierte Keramikausstellung mit bedeutenden tschechischen Keramikkünstlern vom Kunstverein Pilsen. Darüber hinaus wird das 20-jährige Jubiläum der pädagogischen Museumsarbeit mit Kindern und Jugendlichen durch Irene Fritz einen Höhepunkt bilden. Hierzu zähle auch das bereits unterstützte Projekt "Hörbar", zu dem es vor der Versammlung eine Präsentation gab. Das Gesamtjahresprogramm wird an Ostern vorgestellt.