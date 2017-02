Er sagte Nein zu den Nazis. Er kam in Haft. Und er überlebte. Aber die Folgen der Zeit im KZ Flossenbürg spürten selbst Ernst Reiters Kinder noch. Davon berichtet seine Tochter, die nicht will, dass die Erinnerung an ihn und die vielen anderen Opfer verlorengeht.

"Meine Hände bleiben frei von Blutschuld." Das hatte Ernst Reiter dem Regime Hitlers entgegnet, als man ihn zur Wehrmacht einziehen wollte. Der gläubige Bibelforscher verweigerte auch den Gruß "Heil Hitler" und blieb bei seiner Überzeugung, Jehova sei der einzige Heilbringer. Viereinhalb Jahre musste er für seinen Glauben ins Konzentrationslager.Im "Königreichsaal" der Zeugen Jehovas berichtete Ingrid Portenschlager vom Leben ihres Vaters Ernst Reiter, der viereinhalb Jahre im KZ Flossenbürg gefangen war, gefoltert wurde, Hunger litt, durch die harte Arbeit im Steinbruch fast zu Tode kam und schließlich doch überlebte. Zusammen mit Esther Dürnberger, die als Moderatorin wirkte, zeigte Portenschlager auf, wie der Glaube an Gott und der Zusammenhalt unter den Trägern des "lila Winkels", den Jehovas Zeugen als Erkennungszeichen im KZ tragen mussten, Reiter das Überleben ermöglicht hätten.Die 67-Jährige berichtete auch vom schwierigen Leben mit ihrem Vater, den die Geschehnisse im Lager nie losließen. Sie sprach von ihrer traumatischen Kindheit, von durch die Erlebnisse des Vaters geprägten Erziehungsmethoden, von Ausgrenzung und Verspottung als "Kind eines KZ-Häftlings" und drei Besuchen in Flossenbürg, die sie zusammen mit ihrem Vater und ihren beiden Schwestern gemacht hatte.Der am 11. April 1915 geborene Ernst Reiter war nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich wegen Verweigerung des Kriegsdienstes im September 1938 verhaftet und zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Wegen beharrlicher weiterer Weigerung folgten eine erneute Verurteilung zu 18 Monaten und die anschließende Deportation ins KZ Flossenbürg. Zusammen mit 23 Glaubensbrüdern überlebte er 1600 Tage Haft. Nach der Befreiung durch die Amerikaner kehrte er im September 1945 nach Graz heim. Er ließ sich 1945 im Wörthersee taufen und heiratete 1947 seine Frau Christina, die 1949 die Zwillinge Ingrid und Ernestine sowie 1954 Judith bekam.Als Reiter 1958 das erste Mal Flossenbürg wiedergesehen hatte, ließ er auf der Heimfahrt dem Hauptfeldwebel Pongratz, der ihm einst prophezeit hatte "Hier kommen Sie lebend nicht heraus", ausrichten: "Ich lebe noch." Reiter starb erst 2006. An ihn erinnern "Stolpersteine" in Graz.Zusammen mit Zeitzeugen und Kindern oder Enkeln von Zeitzeugen mahnen Ingrid Pottenschläger und Judith Ribic im Verein "Lila Winkel", die Schicksale unschuldiger Opfer nicht zu vergessen. Sie freuen sich über Schülerreaktionen auf ihre Vorträge. So auch an der Gustav-von-Schlör-Schule, von denen sie sehr beeindruckt waren. Im Anschluss an den Vortrag im "Königreichsaal" berichteten Gemeindemitglieder von ihren eigenen Erfahrungen und Gehörtem über das KZ Flossenbürg. Im April, beim alljährlichen Treffen der ehemaligen Häftlinge, werden die Koordinatoren der Ältestenschaft von Jehovas Zeugen, David Engel und Gerhard Wenzl, die drei Damen wiedersehen, kündigen sie an.