Ratzfatz ist ein Frühstücksei gekocht. Könnte man meinen. Einige Forscher machen eine Wissenschaft daraus. Was der geneigte Schlemmer beim Zubereiten alles beachten könnte, erklären Ingenieur Thomas Betz und Physiker Reinhard Hese.

Frühstücksei: So macht's die Bäuerin Biobäuerin Rita Vollath aus Floß hält 3000 Hühner. Fürs Eierkochen ist sie prädestiniert, denn bei ihr kommt jeden Sonntag ein weiches Ei auf den Tisch, berichtet Vollath. Fünf Minuten gibt die Landwirtin das Ei in einen Topf mit heißem Wasser. "Das Wasser kocht und sprudelt", erklärt die Landfrauensprecherin. Das Ei piekst sie vorher nicht an. Nach drei Minuten dreht sie die Hitze des Herds etwas zurück, dann bleibt das Ei noch zwei Minuten im Wasser, welches dann nicht mehr sprudeln soll. "Ab und zu, aber ganz selten platzt eines", berichtet Vollath, deren Hof sich in Gösen befindet.



An Ostern gibt es bei Familie Vollath weichgekochte und harte Eier. Normalerweise ist die Biobäuerin am Ostersonntag nicht zu Hause, weil sie beim Frauenfrühstück des evangelischen Frauenbunds mithilft. Doch da heuer am Morgen kein Gottesdienst und somit auch kein Frauenfrühstück ist, profitiert ihre Familie von ihrer Anwesenheit: eiertechnisch gesehen gibts beim Osterfrühstück eine noch größere kulinarische Vielfalt als sonst.

Jeder hat so seine Erfahrung für das Standardkochen, berichtet der Rothenstädter Betz. Doch die Größe des Eis, die Energie der Heizplatte oder die Ausgangstemperatur: Das alles spielt eine Rolle beim perfekten Ei. "Allein die Zeit ergibt kein sicheres Ergebnis", sagt Betz. "Es ist nicht trivial", stimmt ihm Hese zu. Einige Tüftler berücksichtigen beim Kochen eines weichen Frühstückseis unter anderem Folgendes:Kommt das Ei vom Kühlschrank in den Kochtopf, hat es die Temperatur, die im Kühlschrank herrscht. Meist sind das vier bis sechs Grad Celsius. Lässt man das Ei vor dem Kochen eine Weile im Zimmer liegen, erwärmt es sich langsam. Je nachdem, wie hoch die Zimmertemperatur ist, dauert es mehr oder weniger lange, bis das Ei sich an diese Temperatur angepasst hat. Hat es Zimmertemperatur, dauert der Kochvorgang weniger lange als bei einem Ei aus dem Kühlschrank, erläutert der Rothenstädter Ingenieur.Eiweiß gerinnt bei 61,5, der Dotter bei zirka 65 Grad. Aber: "Solange das Ei keine 60 Grad hat, passiert gar nichts", sagt Ingenieur Betz.Ob das Ei in kaltes Wasser gelegt wird, das man dann auf einem Herd erhitzt, oder ob es in siedend heißem Wasser landet, wirkt sich ebenfalls auf die Kochdauer aus, erläutert der Ingenieur.Auch die Energie der Heizplatte, auf der der Topf erwärmt wird, spielt bei der Zubereitung eine Rolle. Nutzt der Koch eine große Platte und hat nur ein Ei im Topf, sprudelt das Wasser schneller, als bei einer kleinen Heizplatte mit fünf Eiern im Gefäß. Die Kochdauer verändert sich auch, wenn sich viel oder wenig Wasser im Topf befindet.Möchte man ein Ei weich kochen, das eine Klasse größer ist (L) als ein Ei mittlerer Größe (M), verlängert Betz die Kochdauer um 30 Sekunden. Je größer das Ei ist, umso länger dauert das Kochen, weil der Weg der Wärme von der Schale ins Innere zum Eidotter länger ist. Bei jeder weiteren Größe (XL und XXL) kommen noch einmal jeweils 30 Sekunden dazu. Umgekehrt sind bei einem kleineren Ei (Klasse S) der Weg und die Kochdauer kürzer. Für ein S-Ei sollte ein Koch 30 Sekunden von der Kochdauer abziehen.Auf Meereshöhe kocht Wasser bei exakt 100 Grad Celsius. Weiden liegt bei knapp 400 Metern über dem Meeresspiegel. Dort sprudelt das Wasser schon bei 99,3 Grad. Möchte ein Bergsteiger zum Beispiel auf der Zugspitze (2962 Meter Höhe) Eier kochen, erreicht das kochende Wasser nur 90 Grad, erläutert Betz.Auf dem Mont Blanc ist es noch schwieriger. Das Wasser kocht auf diesem Gipfel bereits bei gut 80 Grad, berichtet Hese. Eiweiß stocke bei dieser Temperatur. "Der Dotter beginnt bei 62 Grad schleimig zu werden", erläutert der Physiker. Für ein weiches Ei seien 65 Grad im Inneren ideal.Auf dem Mont Blanc gelingt ein weiches Ei allerdings nur bei passendem Luftdruck, auf dem Mount Everest (8848 Meter hoch, Siedepunkt 70 Grad) funktioniert es gar nicht - "oder man macht den Deckel drauf. Das wäre meine Methode". In einem geschlossenen Gefäß würde der Luftdruck zum Eierkochen auch auf den höchsten Bergen passen.Ob der Koch das weiche Ei mit kaltem Wasser abschreckt oder nicht, wirke sich auch auf die Beschaffenheit von Eiweiß und Dotter aus. Wird ein Ei nämlich nicht abgeschreckt, wirkt die Hitze noch nach, weiß der Ingenieur.Der Österreichische Physik-Professor Werner Gruber hat die Überlegungen, die Betz und Hese anstellen, in eine Näherungsformel gepackt (siehe Bild). Damit lässt sich die Zeit (t) berechnen, die der Koch für die Zubereitung von Frühstückseiern benötigt. Das Ei wird dabei in kochendes Wasser gelegt. Gruber berücksichtigt den Durchschnitt des Eis (d) in Millimeter, T-Wasser bezeichnet die Temperatur des kochenden Wassers, T-Start die Anfangstemperatur des Eis, kurz bevor es im Topf landet. Wenn der Koch ein weiches Ei haben möchte, beträgt T-innen 65 Grad, bei einem harten sind es 82 Grad Celsius. Man kann es aber auch so machen, wie jede gute Hausfrau und jeder gute Hausmann: Viele haben Temperatur und Kochdauer im Gefühl.Weitere Infos zu Professor Werner Gruber und seiner Formel fürs Eierkochen unter http://kochen.exp.univie.ac.at/Ostern_Ei.html