Ein oder mehrere unbekannte Diebe drangen in die Wettannahmestelle in der Dr.-Seeling-Straße ein und stahlen Geld. Am Mittwoch zwischen 1 Uhr und 9 Uhr öffneten sie ein Toilettenfenster an der Rückwand des Gebäudes und gelangten so in die Annahmestelle. Sie brachen eine Bürotür auf. Aus dem Büro stahlen sie einen mittleren, vierstelligen Geldbetrag. Das Fenster blieb unbeschädigt. Am Türrahmen entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Weiden sucht Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefon 0961/401-321.