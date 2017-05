(uz) Wenn er aber kommt? Dann laufen wir davon! Jede volle Stunde erwachte der Velociraptor zum Leben und ging auf die Jagd. Zur Gaudi der Kinder, die das leicht gefiederte Urvieh aus der Kreidezeit auf seinem Beutezug durch die Max-Reger-Halle begleiteten. Die "Dino Expo & Show" machte auf ihrer Europa-Tour am Sonntag in Weiden Station.

"Wie war's?" wollte eine Mutter von ihrem Sohnemann wissen. "Toll war's!" Eine Ausstellung zum Anfassen. Wo sonst kann man ungefährdet mit einem ausgewachsenen Dinosaurier Gassi gehen? Oder gar auf dem T-Rex reiten? Gut, der T-Rex hatte nur ein Drittel seiner normalen Ausmaße, dafür war Raptor, der Spaziergänger, etwas größer geraten als ein echter. Aber hier hatte sich ja schon Steven Spielberg verschätzt.Natürlich erinnerte die ausgestorbene Tierwelt an diejenige im "Jurassic Park". Zum einen, weil die Saurier aus ähnlichem Material bestanden, zum anderen, weil sie recht beweglich waren. Da hat man schon deutlich schwächere Ausführungen solcher Urzeit-Exemplare gesehen. Der Gustl-Lang-Saal war leicht abgedunkelt. So kam die Wirkung der Tiere besser zur Geltung. Vor allem auf Kleinkinder musste der sechs Meter große T-Rex, der ständig sein Maul aufriss, furchterregend wirken. Trotzdem griffen sie ihm mutig in den Rachen, wenn der starke Papi dabei war. Gut, dass die messerscharfen Zähne aus Gummi waren.Christoph Fantasia besitzt 40 dieser Modelle. Seit eineinhalb Jahren ist er mit ihnen in Europa unterwegs. Alle brachte er nicht unter in der Halle. "Wir versuchen, den Erwartungen der Besucher gerecht zu werden." Für die Kinder gab es deshalb ein Kinderfilm. Für die älteren Fans eine Video-Dokumentation über das Leben in der Urzeit mit Bezügen zu heutigen Räubern. Die Höhepunkte der Show sind nach Fantasias Erfahrungen Dino-Reiten, Handpuppen und der freilaufende Dinosaurier.Alle Dinos waren exakt beschrieben: Zeitalter, Größe, die Frage nach Raubtier oder nicht. Im Übrigen war die Ausstellung chronologisch aufbereitet, beginnend vom Neuzeit-Krokodil bis hin zum Raptor. In der Mitte der Halle graste neben Fleischfressern ein gigantischer, allerdings auch recht unbeweglicher, 13 Meter langer Brontosaurus.