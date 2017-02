Am Samstagabend war es am Josef-Witt-Platz nach zweieinhalb Jahren zum letzten Mal bewölkt. Der Grund, laut Geschäftsführer Tobias Löffler: "Es hat sich in den letzten zwölf Monaten alles zurückentwickelt." Schuld seien Gerüchte gewesen, die Anfang 2016 kursierten (wir berichteten). "Hier sei nichts los" habe es geheißen. Natürlich habe es damals in Konkurrenz zur "Wolke 7" eine Vielzahl von Faschingsveranstaltungen gegeben.

Und auch die Mitbewerber schliefen nicht. "Wir haben geglaubt, dass das ,Hashtag' und ,Wolke 7' gemeinsam hier in Weiden eine gesunde Grundlage hätten, aber das hat sich nicht bestätigt", sagt Löffler. Weiden vertrage eben keine zwei konkurrierenden Discotheken, die beide ein Publikum jenseits der 25 ansprechen. "Zwei Clubs", bedauert der Chef, "sind einfach einer zu viel."Die ersten beiden Jahre seien "superschön" gewesen. Dann zogen plötzlich Regenwolken auf. Im Veranstaltungsbereich habe man versucht, für alle Altersgruppen da zu sein. Die Ü-30-Partys seien bis zuletzt gelaufen. "Warum es dann bergab gegangen ist, ist schwer zu sagen. Die Kritiken im Netz waren jedenfalls gut." Als Betreiber habe er die Reißleine ziehen müssen.