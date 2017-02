DJK-Leichtathletikabteilung: Anka Stangl will in zwei Jahren aufhören

(kzr) Endspurt für Anka Stangl und weitere Ehrenamtliche: In zwei Jahren wird Stangl nicht mehr als Leiterin der DJK-Leichtathletikabteilung zur Verfügung stehen. Das kündigte sie bei der Hauptversammlung an. Bis dahin erhielt sie aber noch einmal einen deutlichen Vertrauensbeweis: Die Mitglieder bestätigten sie einstimmig im Amt.

Reinhold Wildenauer, Vorsitzender der DJK, dankte ihr und den übrigen Verantwortlichen und bescheinigte ihnen gute Arbeit. Daneben betonte er hervorragende sportliche Ergebnisse. Stangl erinnerte in ihrem Rückblick unter anderem an den Sportabzeichentag, den sie als gelungen bezeichnete. Mehr als 30 Sportler, meist Jugendliche, hatten dabei sehr gute Leistungen erbracht.Einige Sportler der Abteilung nahmen auch an einem Aktionstag der Diözese Regensburg teil. Grußworte übermittelte DJK-Vizepräsident Siegmund Balk, der lobende Worte für die Jugend und die Jüngsten fand.Bei der Neuwahl wurde auch Stangls Stellvertreterin Heike Gmeiner im Amt bestätigt. Schatzmeister bleibt Klaus Koch. Als Delegierte fungieren Christof Franke, Susi Aures-Kreutzmeier, Klaus Koch, Heike Gmeiner und Lucia Mandolfo. Ersatzdelegierte: Andrea Degenhardt, Harald Eckl und Hans Eich an. Stangl betonte, dass sie sich zum letzten Mal zur Wahl gestellt habe, weil auch die beiden Übungsleiter, der Schatzmeister und Stellvertreterin ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten wohl in neue Hände geben werden.