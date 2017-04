13 neue Mitglieder und rund 1850 Trainingsstunden. Das ist die Bilanz der DLRG Weiden. Zudem bestätigen die Mitglieder Vorsitzende Andrea Glaubitz.

Dank an alte Amtsträger

Die Zahl der Mitglieder der DLRG Weiden stieg 2016 von 503 auf 516. Das gab Vorsitzende Andrea Glaubitz bei der Jahreshauptversammlung bekannt. 30 Ausbilder hielten im vergangenen Jahr zusammen rund 1850 Trainingsstunden in den Bereichen Schwimmen, Rettungsschwimmen und Tauchen ab. Dazu kamen Erste-Hilfe- und Schwimmkurse sowie zahlreiche Abnahmen von Frühschwimmer-(Seepferdchen), Jugend- und Rettungsschwimmabzeichen. Hanna Heyd und Corinna Kreiner lassen sich zu Ausbildungsassistentinnen für Schwimmen und Rettungsschwimmen ausbilden.Des Weiteren standen die OV-, Bezirks-, Stadt- und Bayerische Meisterschaften auf dem Programm sowie die Beteiligung zum Beispiel an dem Kinderbürgerfest oder dem Zwölf-Stunden-Schwimmen in Marktredwitz. Die Sportler machten zudem Ausflüge in den Kletterpark Untreusee und in die Bowlingwelt. Zum 40. Jubiläum des Ortsverbandes fanden ebenfalls verschiedene Veranstaltungen statt.Bei den Neuwahlen unter Leitung von Walter Mühlberger und Reinhard Meier bestätigten die Mitglieder Vorsitzende Glaubitz im Amt. Ihr Stellvertreter ist Christoph Schirdewahn. Die Kasse führen weiter Claudia Glaubitz und ihre Vertreterin Barbara Balis. Zur Technischen Leitung Ausbildung wurden Hanna Heyd und Stellvertreterin Corinna Kreiner gewählt. Als Beisitzer komplettieren Lisa Näger (Schwimmen), Ulrike Kraus (Öffentlichkeitsarbeit), Michael Zierock und Ali Shafigh den Vorstand. Revisoren sind Claudia Meßner, Wolfgang Winter und als Ersatz Brigitte Trommer.Vorsitzende Glaubitz verabschiedete die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Brigitte und Johann Trommer sowie Tobias Richter. Sie ehrte zudem Ulla Albert, Leon Bösl, Latoya Hartwich, Quirin und Thomas Huber, Matthias Höllerer, Paula Janker, Christa Kirchgessner, Josef Koller, Claudia, Corinna und Robert Kreiner, Raphael Schwinger, Anna, Eva, Pia und Wolfgang Winter sowie Kristin Zenger für 10 Jahre Mitgliedschaft. 25 Jahre der DLRG die Treue halten Wolfgang Ritter sowie Alexandra, Sarah, Theresa und Thomas Stangl.