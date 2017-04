Endlich ist das Baby da. Ende gut, alles gut? Von wegen. Immer mehr Mütter erkranken nach der Geburt an einer Depression. "Donum Vitae" beriet letztes Jahr 397 Frauen zu diesem Thema.

Dolmetscher kosten

Nur wenige minderjährig

Gute Beratung erfordert große Mittel "Donum Vitae" ist zu 95 Prozent staatlich finanziert, die restlichen 5 Prozent werden selbst zusammengetragen (meist ein fünfstelliger mittlerer Betrag). Durch die aktuelle Kostenexplosion werden nun weitere Gelder benötigt. Aus diesem Grund organisieren die Bevollmächtigten - Andrea Lang für die Stadt Weiden und den Landkreis Neustadt-Weiden sowie Nicole Punzmann für den Landkreis Tirschenreuth - viele Benefizveranstaltungen. Geplant sind beispielsweise Leseabende in der Buchhandlung Stangl & Taubald und Benefizkonzerte.



Die anonyme und kostenfreie Beratungsstelle findet sich im Citycenter, Schillerstraße 11, dritter Stock, Telefon 0961/4016940, weiden@donum-vitae-bayern.de.

2016 erschienen 117 Frauen zur Schwangerschaftskonfliktberatung bei "Donum Vitae". "Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr", sagt Elisabeth Schieder, die Leiterin der Beratungsstelle. So vielfältig die Freuden und Ängste der unterschiedlichen Frauen sind, sind auch die Beratungsmöglichkeiten bei der staatlich anerkannten Stelle für Schwangerschaftsfragen. Sie unterstützt Schwangere und Familienmitglieder unabhängig von Konfession oder Nationalität und vor allem: kostenlos.Allerdings stehen die Helferinnen vor einer großen Herausforderung: Der große Zustrom der Asylbewerber macht sich auch bei ihnen bemerkbar. "Wir stehen häufig vor einer Sprachbarriere", merkt Andrea Lang, Bevollmächtigte der Stadt Weiden und des Landkreises Neustadt, an. In solchen Fällen ziehe der Verein unabhängige Dolmetscher hinzu. "Das wiederum ist ein riesiger Kostenfaktor." Die zusätzlichen Kosten nähmen die Beraterinnen laut Elisabeth Schieder aber in Kauf, bei Ehemännern und anderen Angehörigen ließe sich nicht nachvollziehen, was wirklich übersetzt wird.Ein Problem sei der Mangel an Hebammen. Schwangere müssen sich schon in der Frühschwangerschaft um eine Hebamme für Vor- und Nachsorge bemühen. Wer so früh nicht daran denkt, hat keine Chance mehr. Doch selbst werdende Eltern, die sich rechtzeitig kümmern, scheitern leider oft. "Das ist nicht nur in Weiden oder Bayern so", führt Schieder an, "sondern leider ein deutschlandweites Problem".Problematisch sei es zudem, bezahlbaren oder behindertengerechten Wohnraum oder Wohnungen für Großfamilien zu finden. Gerade für Familien, die Arbeitslosengeld II beziehen, gibt es kaum Wohnstätten im Rahmen der anerkannten Mietobergrenzen. Die Mitarbeiterinnen des gemeinnützigen Vereins müssen leider immer öfter feststellen, dass selbst Wohnungen aus sozialem Wohnungsbau teilweise zu teuer seien. Somit ist es dem Jobcenter nicht möglich, Mietkaution und Folgekosten zu bewilligen. Die Familien müssten in zu kleinen Wohnungen bleiben.Junge Frauen mit einer ungewollten Schwangerschaft sorgen sich häufig, ob und wie sie ihre Ausbildung als Schwangere weiterführen und zu Ende bringen können. Elisabeth Schieder wies auf die Möglichkeit zur Teilzeitausbildung hin. Leider gibt es wenige bis keine Arbeitgeber, die dies anbieten.Der Jahresbericht 2016 zeigt aber, dass tatsächlich nur eine kleine Zahl von rund zwei Prozent der Hilfesuchenden minderjährig ist. Das größte Klientel ist zwischen 20 und 40. Ebenfalls nur zwei Prozent seien Frauen über 40.Entgegen häufiger Vermutungen unterstützt "Donum Vitae" Frauen nicht nur in der Konfliktberatung. Mütter können bis zum dritten Geburtstag ihres Kindes Hilfe in Anspruch nehmen. Auch Paare mit Kinderwunsch finden Fürsorge und Beratung. Das Team zählte im letzten Jahr 970 Kontakte in rund 1270 Stunden. Themen waren Pränataluntersuchungen, Leistungsansprüche, unerfüllter Kinderwunsch, familiäre Probleme - ebenso wie vertrauliche Geburten und der seelische Beistand für Eltern, deren Baby nicht lebend zur Welt kam.