Es war eine schwere Geburt. Dabei geht es um Mikrobiologie. 24 Monate waren die Verantwortlichen aktiv, um die Chefarztstelle für dieses Berufsfeld besetzen zu können. Und jetzt hat sogar der Wunschkandidat zugesagt.

Auch der Hygiene wegen

Zum Wohle der Patienten

Mit Dr. Hamid Hossain kommt ab dem 1. Januar 2017 ein Chefarzt in die nördliche Oberpfalz, der seit 2008 als Ärztlicher Leiter am Institut für medizinische Mikrobiologie der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen tätig war. Seine Aufgabe ist schon deshalb spannend, weil er sowohl für die Kliniken Nordoberpfalz AG als auch für das Amberger Klinikum St. Marien tätig sein wird.Für den weiteren Aufbau eines leistungsfähigen Labors an beiden Standorten war die Bestellung eines Chefarztes für Mikrobiologie zwingend nötig geworden, alleine schon hinsichtlich der Diskussion um die Hygiene in den Krankenhäusern. Für beide Häuser ist ein Chefarzt für die Mikrobiologie ein weiteres Qualitätsmerkmal. Das weiß auch Dr. Thomas Egginger, Ärztlicher Direktor der Kliniken AG: "Die Laboratoriumsmedizin im Allgemeinen ist ein wichtiger medizinischer Kernprozess, der wesentliche Grundlage für die Stellung vieler Diagnosen ist."Neben der klinischen Chemie und Immunhämatologie stelle die Mikrobiologie einen weiteren wichtigen Schwerpunkt innerhalb des Instituts für Laboratoriumsmedizin dar, der unbedingt weiter entwickeln werden soll. Dr. Hossain als Wunschkandidat für diese Position gewonnen zu haben, sei ein außerordentlicher Glücksfall, da er sowohl eine umfangreiche, medizinisch-fachliche Expertise als auch hohe organisatorische Kompetenz besitze.In die gleiche Kerbe schlägt auch Dr. Harald Hollnberger, Ärztlicher Direktor des Klinikums St. Marien: "Wir freuen uns, dass wir Dr. Hossain für diese Position gewinnen konnten. Er war als Ärztlicher Leiter am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Uni Gießen schon lange in einer sehr verantwortungsvollen Position tätig." Außerdem habe der 47-Jährige auch menschlich überzeugt.Hossain freut sich auf sein neues Aufgabengebiet. In Zeiten, wo viele Krankenhäuser die Infektionsdiagnostik nach außen verlagern, würden Weiden und Amberg den Weg einer hausinternen Mikrobiologie gehen, um ihren Patienten die bestmögliche Infektionsdiagnostik anzubieten. "Diesen Weg zum Schutz und Wohle der Patienten möchte auch ich gehen", sagt der neue Chefarzt.