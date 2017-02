Ist Blutspenden gesundheitsschädlich? Diese Frage diskutierten Onetz-Leser auf Facebook ausführlich, nachdem ein Artikel über den aktuellen Mangel an Blutkonserven und eine Blutspende-Aktion des BRK-Kreisverbands Weiden/Neustadt in Weiherhammer erschienen ist. Der Ärztliche Direktor der Kliniken Nordoberpfalz klärt auf.

Dr. Thomas Egginger, Ärztlicher Direktor der Kliniken Nordoberpfalz, im Interview.Dr. Thomas Egginger: Eine Blutspende ist für den Spender per se nicht gefährlich. Ihr geht eine ärztliche körperliche Untersuchung und eine Bestimmung der Blutwerte voraus. Es werden nur gesunde Spender akzeptiert. Nebenwirkungen für den Spender können Kreislaufreaktionen sein wie Schwindel oder Kollapsneigung. Die ärztliche Versorgung bei der Spende ist immer gewährleistet.Die ordnungsgemäße Anwendung ist nicht gefährlich. Es gibt klare Vorgaben, wann Blut gegeben werden darf. Nach aktuellem Stand der Wissenschaft gibt es derzeit keine gravierenden Risiken. Jedoch kann es beim Empfänger gelegentlich zu Nebenwirkungen wie Fieber oder Schüttelfrost kommen. Beim Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen sind wir sogar verpflichtet, diese zu melden und dem nachzugehen. Dafür gibt es ganz strenge Vorgaben, deren Einhaltung wir in unseren Häusern auch regelmäßig überprüfen.Das ist sicher nicht so. Eine Blutkonserve ist ein sehr wertvolles Gut. Und sie ist nicht billig. Ärzte gehen daher sehr gewissenhaft damit um. Zudem ist es gesetzlich geregelt, ab wann Ärzte eine Transfusion geben dürfen.Das ist extrem unwahrscheinlich. Der Spender wird ja vorher daraufhin untersucht, ob er geeignet ist und genügend Blut hat. Zudem würde ein Spender sicherlich nur einmal und dann nie wieder kommen, wenn so etwas passieren würde. Blutspenden ist ja ein freiwilliger Vorgang.Alternativen zur Bluttransfusion gibt es. Wir haben viele blutsparende OP-Techniken. Es gibt zum Beispiel den Cell-Saver, mit dem Blut des Patienten gereinigt und ihm zurückgegeben wird. Zudem kann man Blut mit Infusionen verdünnen. Im Vorfeld einer geplanten OP kann man die Blutwerte des Patienten bestimmen und Eisen geben, damit sich neues Blut schneller bildet. Was heute selten gemacht wird, ist die Eigenblutspende - weil dafür hohe Anforderungen bestehen und weil man heute weiß, dass die Vorteile der Eigenblutspende gegenüber der Fremdblutspende marginal sind. Bei einer Notfallsituation können wir im Voraus nicht viel machen. Auch bei Tumor- oder Knochenmarkserkrankungen gibt es keine Alternative. Aber wo es geht, bieten wir die Alternativen an.Wir haben natürlich Kontakt mit dem Netzwerk "Patient Blood Management". Die Verfahren werden entwickelt, die Inhalte sind bekannt und werden bei uns schon in großen Teilen angewandt, zum Beispiel die blutsparenden OP-Techniken.___Der Artikel zur Blutspende im Internet: