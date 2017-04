Auch Nummer drei ist da. Nach einer Reise um die halbe Welt kamen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag die drei Monster-Turbinen auf der Megal-Baustelle in Rothenstadt an. "Die drei Maschineneinheiten erreichten nach einer langen Reise von San Diego über Zeebrügge nun die Verdichterstation", bestätigt Helmut Roloff, Sprecher der Open Grid Europe GmbH in Essen.

Die drei Groß-Komponenten dienen der Kapazitätserhöhung im internationalen Gasfluss von Ost nach West sowie nach Süd und Nord, wofür das Unternehmen in die Verdichterstation 145 Millionen Euro investiert. Die neue Anlage in Weiden-Süd ergänzt die vorhandene Station, um die erwarteten erhöhten Transportanforderungen leisten zu können. "Durch die neuen Verdichter können bis zu 3 Millionen Kubikmeter Gas pro Stunde weiterbefördert werden, um die Erdgasgroßspeicher im Süden, in Haidach, schnell mit zusätzlichen Kapazitäten zu versorgen und die Leistungsfähigkeit des Erdgastransportsystems in Nord-Süd- und Süd-Nord-Fahrweise zu verstärken", erläutert Roloff weiter.Die drei Einheiten der Firma Solar Turbines bestehen aus jeweils einer Turbine "Titan 130" als Antrieb und einem Verdichter "C65" mit einem Gesamttransportgewicht von stattlichen 286,5 Tonnen. Ohne Verzögerungen wurden die Neuzugänge der Verdichterstation in die Maschinenhalle gebracht, so dass die weiteren Montageschritte unverzüglich beginnen können. Der Abschluss der Montagearbeiten ist für Ende des Jahres geplant. Damit stehe dem Start der "heißen Inbetriebnahme", so Roloff, Anfang 2018 nichts mehr im Wege.Jede Turbine leistet 15 Megawatt. "Das sind 20 500 PS, also 186 VW Golf mit je 110 PS", so Roloff. Jede Turbine ist 10,70 Meter lang, 3,60 Meter hoch, 4,20 Meter breit und 46,6 Tonnen schwer. Jeder Verdichter ist 6,2 Meter lang, 3,5 Meter hoch, 3,7 Meter breit und wiegt 49 Tonnen.