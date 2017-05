Die Reservisten legten an: Auf der Sammel-Standortschießanlage Weiden-West ermittelten sie mit Handwaffen der Bundeswehr zum 19. Mal ihre Kreismeister. Konkurrenz war aber nur ein Teil des Wettbewerbs.

Denn beim Schießen standen auch die Werte "Kameradschaft, Tapferkeit, Mut" im Mittelpunkt: So lautete das Motto dieser dienstlichen Veranstaltung, an der 82 Reservisten teilnahmen. Das Schießen ist ein Mannschaftswettbewerb und dient zum Erwerb der Deutschen Schützenschnur. Drei Übungen standen auf dem Programm.Zunächst eine Übung mit der Pistole P8 - P-S-2: Dabei wird mit fünf Schuss auf drei Scheiben als stürmender Schütze geschossen. Die Schützenschnur hat der Schütze ab drei Treffer erfüllt, wobei er alle Scheiben getroffen haben muss. Für die Kreismeisterschaft wurden aber die Scheiben zusätzlich mit Ringscheiben überklebt, damit für die Mannschaften eine Punkte-Wertung möglich wurde. Die nächste Übung, ebenfalls mit Pistole P8 - P-S-3, wurde in den Anschlagarten liegend, kniend, stehend freihändig auf zwei Scheiben geschossen. Die Schützen hatten sechs Schuss zur Verfügung und pro Anschlag jeweils mit zwei die beiden Scheiben zu bekämpfen. Zuletzt nahmen die Reservisten das Gewehr G36 - G36-S-9 in die Hand. Diese Übung hatten sie im Schnellschuss aus der Bewegung haltend gegen einen überraschend auftretenden "Feind" mit laufendem Zielwechsel zu absolvieren.Die Gesamtleitung lag in den Händen von Stabsfeldwebel der Reserve (StFw d.R.) Manfred Zettl. Für Organisation und Ablauf zeichneten verantwortlich: Feldwebel für Reservistenarbeit StFw Werner Betz und Orgleiter StFw d.R. Günter Bogner. Den Schießstand Pistole leitete Hauptfeldwebel d.R. Manfred Heider und den Schießstand Gewehr Oberfeldwebel d.R. Helmut Lenuweit.Den 1. Platz belegte die Reservistenkameradschaft (RK) Leuchtenberg mit 55 Punkten. 2. RK Weiden (54). 3. RK Konnersreuth (50). 4. Kreisverbindungskommando (KVK) Weiden I (44). 5. US Army Team 2 (43). 6. KVK Weiden II (42). 7. RK Speichersdorf (34). 8. RK Neustadt/WN (33). 9. US Army Team 1 (29).