"Weg von hier" - unter diesem Titel schickt Frank-Markus Barwasser sein Alter Ego Erwin Pelzig mit einem neuen Soloprogramm auf Deutschlands Bühnen. Er tritt am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr in der Max-Reger-Halle auf. "Weg von hier" sind aber auch die Worte, mit denen viele Fluchten beginnen, heißt es in seiner Programmankündigung.

Gab es einst die Flucht aus der Aufklärung in die Romantik, ist es heute die Flucht aus der Realität in eine gefühlte Wirklichkeit, eine Flucht vor der Informationsflut in ein Tatsachen-befreites Leben. Weil Erwin Pelzig aber ohnehin lieber bleibt als geht, will er zumindest wissen, was hinter diesen Fluchten steckt. Karten gibt es beim NT-Ticketservice, Telefon 0961/85-550, oder online unter www.nt-ticket.de. Oder kostenlos - bei unserem Gewinnspiel.Dreimal zwei Tickets sind zu gewinnen. Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter Telefon 0137/808401629 an und spricht das Stichwort "Pelzig", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 50 Cent (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Montag, 1. Mai, 10 Uhr, geschaltet.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück bei der Verlosung!