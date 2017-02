"Endlich san d' Weiber furt!" - und schon geht es drunter und drüber im alten Schulhaus Neunkirchen. Denn dort werden "D'StodlAKTeure" das Lustspiel auf die Bühne bringen.

Tante Rita passt auf

Neunkirchen. (rdo) Die Männer lassen es krachen, wenn ihre Frauen weg sind. Vorfreude, Planungen, Überraschungen und Enttäuschungen versprechen in dem Lustspiel von Marianne Santl einen unterhaltsamen Abend. Nach drei erfolgreichen Theaterjahren nennen sich die Spieler der Jungbauernschaft nun "D'StodlAKTeure". Unter dem Dach der evangelischen Kirche wird auch dieses Jahr fleißig geprobt.In dem Stück wollen fast alle Frauen der Gemeinde zum Ausflug des Frauenbunds aufbrechen. Die Männer wittern ihre einmalige Chance auf einen zünftigen Abend ganz nach ihrem Geschmack. Doch die Frauen sind auf der Hut und lassen ihre Männer überwachen. Schreinermeister Bert Hölzmeier (Bernhard Irlbacher) und seine Spezl'n, Bäckermeister Kare Brezl (Josef Beer) und Taubenzüchter Lorenz Hartl (Reinhard Brunner), versuchen natürlich alles, um ihre Aufpasser loszuwerden. Dabei handelt es sich um Tante Rita (Melanie Rebhan) und die Pfarrhausfrau Theres (Marion Helgert).Doch niemand rechnet mit Berts Sohn Simon (Johann Adam) und seiner Freundin Eva (Celine Michalske), die für eine Überraschung sorgen. Das böse Erwachen kommt, als die zwei Frauen Renate Hölzlmeier (Sandra Hirmer) und Irmi Hartl (Sigrid Künkler) früher als geplant zurückkehren. Was sie da vorfinden und warum sogar der Pfarrer (Markus Pausch) in dem Stück nicht fehlen darf, erfahren die Zuschauer am 4./10./11./24./25. und 26. März. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.Zu den Beteiligten zählen außerdem Sebastian Meißner als Bühnentechniker und Katharina Striegl als Souffleuse. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei TTL in Ullersricht zum Preis von sechs Euro.