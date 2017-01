Die "Live Stage"-Reihe im Café Parapluie startete mit dem Duo "Jara Milo", das sich aus Günter Hagn und Stefan Sommer rekrutiert, in die neue Saison. Es ging um zwei Männer, zwei Stimmen und zwei akustische Gitarren. Zum ersten Mal dabei: Ursula Neumann am Cajon. Außerdem spielte sie Perkussion. Natürlich war die Musikkneipe voll.

Im Mittelpunkt des Gigs stand eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte. Allerdings ging es den beiden Musikern darum, die teilweise schon recht angestaubten Lieder neu zu interpretieren. So konzentrierten sich die zwei auf den Groove und die Seele der Songs. Die damit ihren ursprünglichen Charakter beibehielten, aber trotzdem ein neues Gewand bekamen. Die Besucher waren eingeladen, das Material zu entdecken. "Light my Fire" von den Doors kam jazzig daher. "I'm on Fire" von Bruce "The Boss" Springsteen als groovige Contrynummer.Die Zuhörer erwartete ein interessanter und abwechslungsreicher Mix, dargeboten mit viel Spielfreude. Stefan Sommer ist seit 25 Jahren auf Bühnen unterwegs, unter anderem mit der Rock-Formation "Bite the Beagle". Seine Bandbreite reicht von Funk bis Rock. Günter Hagn ist Gitarrist bei der Blues-Band "Blue Haze" und ist ebenfalls seit Jahren dick im Geschäft. Er ist Komponist, Arrangeur, Tontechniker und Musiklehrer.