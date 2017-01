Keinen Grund zu knurren hat die Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde. Wie sich bei der Hauptversammlung zeigt, erlebt ihr Angebot einen Aufschwung.

(rdo) Das Zauberwort heißt Agility: eine Hundesportart, bei der das Tier - in perfekter Zusammenarbeit mit dem Hundeführer - möglichst schnell einen Parcours überwinden muss. Die Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde erlebte im vergangenen Jahr einen deutlichen Aufschwung. Beleg sind zahlreiche Preise und Ehrungen bei Turnieren an verschiedenen Orten in Bayern. Daneben erinnerte Vorsitzende Silvia Kromp bei der Jahreshauptversammlung in der Vereinshütte in Spitalöd an die sehenswerte Vorführung, die das Agility-Team im Juni dem Stadtverband für Leibesübungen gegeben hatte. Daneben war der Verein im Sommer Gastgeber für die große Hundeschau der Bullterrier-Freunde mit internationaler Beteiligung.Agility-Koordinatorin Astrid Müller habe mit Barbara Schubert-Tannhäuser und Marianne Müller wertvolle Mitstreiter auf dem Trainingsplatz. Erfolge bei Turnieren erzielten Elisabeth und Michael Geuß. Gar an 28 Wettbewerben nahmen Sandra und Günther Schenke mit großem Erfolg teil.Stellvertretende Vorsitzende Gabi Kozanli hielt Lehrhelferschulungen ab und leitete das Unterordnungstraining. Stellvertretender Ausbildungswart Andreas Kreis berichtete von zwei Ortshundeprüfungen. Der besondere Dank galt Ausbildungswart Josef Skopek, aber auch dem Hüttenteam für die Bewirtung und Alfred Kromp für die umsichtige Betreuung der Anlage.Bei den Neuwahlen bestimmten die Mitglieder Dorli Schieder und Michael Geuß zu Kassenrevisoren. Delegierte für die Landesversammlung sind Andreas Kreis und Erwin Pirthauer. Nächster Termin ist die Helferschulung der Landesgruppe am 11. Februar. Eine Ortsgruppenprüfung ist für den Sommer in Planung. Die Bullterrier-Schau von Peter Kick wird am 1. Juli auf dem Vereinsgelände abgehalten.Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Leistungspokal für Fährte: Manfred Schröter mit Hündin Assi Anouk von Mount Cook. Pokal Vereinsmeister: Steffi Tuchlinsky mit Hündin Milva von Hatzbachtal. Pokal und Präsent Agilitysport: Dr. Monika Spannl-Flor mit Hündin Cleo. Agilitypokal Leistung, Ausdauer und Fleiß: Sandra und Günther Schenke. Zuchtpokale: Larissa Pakhomova, Zwinger von Langerus, sowie Reimund und Edeltraud Höchtl, Zwinger vom Mount Cook.Die Urkunde für 45 Jahre Mitgliedschaft ging an Helga Balk. 35 Jahre: Gerhard Baran, Johann Ermer. 30 Jahre: Inge Neubauer, Elisabeth Hanauer. 25 Jahre: Regina Musil. 20 Jahre: Wolfgang Ermer, Konrad Pausch, Joseph Skopek junior. 15 Jahre: Erwin Pirthauer.