(ske) Der Arzt spricht mit dem Patienten. Der Patient hört zu und versteht - so gut wie nichts. Situationen wie diese gibt es durchaus. Und sie sind belastend. Dem will das Klinikum nun entgegenwirken. Bei seinem Ethiktag stellt es diesmal die Kommunikation mit Patienten in den Mittelpunkt.

Eine Krankheit zehrt ohnehin an den Nerven. Umso mehr ist deshalb von allen Seiten Einfühlsamkeit auch in der Kommunikation gefragt: von Ärzten, Pflegepersonal wie auch den Patienten selbst. Letztgenannte müssen unbefangen Fragen stellen, Mediziner offen und ehrlich antworten. Und verständlich. Denn ihrer Fachsprache können die wenigsten Laien folgen. Dr. Manfred Hausel, Vorsitzender des Klinischen Ethikkomitees der Kliniken Nordoberpfalz AG, betont: "Eine klare Kommunikation ist wichtig, Unsicherheiten müssen ebenso vermieden werden wie Verständnisfehler und Missverständnisse." Eine gute und gelungene Kommunikation sei neben der ärztlichen und pflegerischen Kunst ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Patientenbehandlung in Klinik und Praxis. "Auch ergänzen sich gelungene Kommunikation und Patientenzufriedenheit positiv."Diesem Thema widmet sich deshalb auch der sechste Ethiktag der Kliniken Nordoberpfalz am Mittwoch, 15. Februar, um 17 Uhr in der Caféteria (Kreuzung Am Schwesternwohnheim/Gabelsberger Straße). Der Eintritt ist frei. Überschrieben ist die Veranstaltung mit "Offen und ehrlich. Zuhören, Sprechen, Verstehen - Gute Kommunikation im Krankheitsfall". "Wir haben für unser diesjähriges Thema sehr interessante Referenten gewinnen können", so Dr. Hausel. Zu diesen zählen Dr. Christoph Seidl (Diözesanzentrum Regensburg, Leiter Seelsorge für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen) und Diplom-Psychotherapeutin Renate Beyersbach. Sie referieren über "Ansehen durch an-sehen - Kommunikation mit allen Sinnen".Außerdem spricht Kinderärztin Dr. Marlene Volz-Fleckenstein aus Regensburg über das schwierige und hochsensible Thema "Kinderpalliativversorgung". Dr. Heribert Stauder (Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Internistische Onkologie, Palliativmedizin, Regensburg) behandelt in seinem Vortrag "Therapieentscheidung zwischen Paternalismus und Patientenautonomie".An ausgewählten Beispielen stellen die Referenten die große Bandbreite der Kommunikation im klinischen Kontext dar, bevor im Anschluss die Zuhörer Fragen stellen und Diskussionsbeiträge liefern können. Dr. Hausel: "Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Mitarbeiter der Kliniken AG, eingeladen sind auch Mitarbeiter der Pflegedienste, OTH-Studierende, Schulen, Mitarbeiter in Senioren- und Pflegeheimen sowie natürlich die Öffentlichkeit."Kooperationspartner beim Ethiktag sind neben dem Maria-Seltmann-Haus die OTH Amberg-Weiden, der Ärztliche Kreisverband, der Förderverein für Schwerkranke, die Volkshochschule und das Sozialpädiatrische Zentrum.