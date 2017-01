Ihre Serie war nahezu beispiellos. Ein 23- und ein 26-Jähriger brachen reihenweise in Bäckerei- und Metzgereifilialen in der Region ein. Vor Gericht setzt es jetzt die Quittung.

Tresore versenkt

Umfassend geständig

Die beiden jungen Männer aus Weidener Randgemeinden beschäftigten von Mitte 2015 bis März 2016 die Polizei der nördlichen Oberpfalz. Nun sprach die Erste große Strafkammer des Landgerichts sie des besonders schweren Einbruchs in zwölf Fällen und in vier versuchten Fällen schuldig. Der 23-jährige Täter, der schon weitere sechs Mal auf Raubzug gegangen war, bevor er seinen Kumpel mit ins Boot genommen hatte, bekam fünf Jahre und fünf Monate Freiheitsstrafe. Der 26-Jährige, bei dem acht Monate aus einer einschlägigen Vorstrafe einzubeziehen waren, muss für fünfeinhalb Jahre einrücken.Das Duo war mittels Hebelwerkzeug über Seiten- oder Rücktüren in Metzgereifilialen in Discounter eingedrungen, die dem Jüngeren von einer früheren Arbeit bekannt waren. Dort schnappten sie sich Bargeld aus den Kassen. Tresore brachen sie entweder vor Ort auf oder nahmen sie gleich mit. Filialen einer Großbäckerei, die sich meist in den selben Märkten befanden, suchten die beiden Mechaniker im Anschluss heim. Betroffen waren durchwegs Geschäfte der Metzgerei Hausner sowie Verkaufsstellen der Bäckerei Brunner in Freyung, Pressath, Hirschau und Amberg. Weidener Verbrauchermärkte wurden sogar teils mehrfach heimgesucht.Die erbeutete Summe bewegte sich zwischen wenigen 100 und über 10 000 Euro. Der Sachschaden durch die brachiale Gewalt der Einbrüche lag meist im hohen dreistelligen Bereich. Gefasst wurden die Täter, nachdem in Amberg die Alarmanlage eines Marktes angeschlagen hatte und die Polizei in der Folge ein Tatfahrzeug ermitteln konnte. In einer Werkstatt in der Landkreismitte hatten die Einbrecher die gestohlenen Tresore geöffnet, bevor sie sie in der Naab versenkten. Auch in diesen Räumen wurde die Kripo fündig.Dabei waren die Angeklagten recht professionell vorgegangen. Vor den Raubzügen hatten sie sich falsche Kennzeichen für ihre Autos besorgt. Die Handys ließen sie zu Hause, um nicht geortet werden zu können. Diese Vorgehensweise, dazu die Vielzahl der Taten und die Vorstrafen kreidete Staatsanwältin Carina Spörl den Männern besonders an. Sie forderte sechs Jahre Haft beziehungsweise sechs Jahre und zwei Monate.Die Verteidiger, die Rechtsanwälte Tobias Konze und Franz Schlama, stellten die umfassenden Geständnisse ihrer Mandanten heraus. Schon im Ermittlungsstadium hätten diese mit der Polizei kooperiert. Konze und Schlama plädierten auf ein halbes, beziehungsweise ein ganzes Jahr weniger als die Anklagevertreterin. Schlamas Mandant wird nach einer gewissen Zeit in Haft in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht, da ein medizinischer Sachverständiger seine Alkoholkrankheit für die Taten verantwortlich machte. Die zur Tatbegehung benutzten Autos, ein VW Golf und ein Audi werden zur Schadenswiedergutmachung verwertet.