Der Osterhase war schon mal recht aufgeweckt. Eifrig hüpfte er mit seinem Körbchen kreuz und quer über den Oberen Markt und verteilte Süßigkeiten an die Kinder. Das Langohr war aber nur eine der vielen Oster-Attraktionen beim "Fit in den Frühling"-Aktionstag des Stadtmarketing-Vereins.

Alles drehe sich ums Radl-Fitmachen, Auto-Fitmachen und Sich-selber-Fitmachen, erklärte Stadtmarketing-Geschäftsführerin Andrea Schild-Janker. "Mit gesunder Ernährung natürlich." Eine Woche vor Ostern würden sich Eierlauf, Kinderschminken und Basteln geradezu anbieten. Dazu breitete sich eine wunderschöne Osterlandschaft aus. Dass im Hintergrund Mitglieder des Heimatrings gerade am Osterbrunnen werkelten (Seite 23), war schmückendes Beiwerk, hatte aber mit der Aktion an sich nichts zu tun. "Osterhasen und Osterbrot gehören schon dazu", meinte Schild-Janker. Dazu würden die Aussteller beitragen."Fit in den Frühling" sei Auftakt für ein neues Programm des Vereins. Nicht nur große Events in größeren Abständen will er veranstalten, sondern öfter mal auch kleinere Akzente setzen: an bestimmten Punkten, an denen es hin und wieder Belebung brauche. "Die kleine Veranstaltung zwischendrin also." Der Stadtmarketing-Verein vertrat an seinem Stand unter anderem das Schätzlerbad. Darüber hinaus präsentierten sich beispielsweise Fahrradgeschäfte, Autohäuser und auch Oberpfalzmedien. Für Kinderbelustigung sorgten das Schmink-Team und ein Karussell.