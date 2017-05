(uz) Zwei Teilnehmer hatten sich dämlich angestellt und schon in Vorfreude auf die Parade Drogen konsumiert. Dann waren sie im berauschten Zustand im Auto vorgefahren. Was natürlich dem geschulten Auge der Polizei nicht entgangen ist, die den knapp einstündigen "Global Marijuana March" am Samstag vom Hochschul-Campus bis zum Alten Rathaus begleitete.

Nur 20 Demonstranten

Rezept nur bei einem Arzt

Die beiden mussten zur Wache, durften aber anschließend mit ihren Freunden durch die Stadt marschieren. Die Demonstrationen für die Legalisierung von Cannabis fanden in ganz Europa statt. In Weiden gingen 20 Demonstranten auf die Straße. 50 Prozent weniger als beim letzten Mal. Aber laut Polizei blieb alles ruhig.Der Marsch führte durch die komplette Innenstadt. Vom Hetzenrichter Weg über die Friedrich-Ebert- zur Christian-Seltmann-Straße, am Jugendzentrum vorbei zum Oberen Markt. Dazu erklang Reggae-Musik. Auf Schildern und Transparenten forderte die bunte Schar "Raucht Weed statt Crystal", "Love, Peace, Cannabis" oder "Keine Pflanze ist illegal".Der einzige, der während der Parade legal seinen Joint rauchen durfte, war der Chef des Weiden Marijuana Social Clubs (MSC) Matthias Confal, weil er seit Freitag eine diesbezügliche Bestätigung seiner Krankenkasse vorlegen kann. Jetzt demonstriere er für andere. "Alkohol darf man trinken. Da sagt keiner was. Und wenn ich Cannabis rauche, bin ich der Kriminelle." Dagegen richte sich der Protestmarsch.Das Verbot sei eine Verletzung der Menschenrechte, "weil einem verboten wird, einen Rausch zu haben". Der Rausch sei schließlich zur Regenerierung des Körpers da. "An Cannabis ist noch nie jemand gestorben." Hinter der Nichtlegalisierung stecke nach Ansicht Confals die Pharmaindustrie, weil die ihre Produkte verkaufen wolle. Wenn Schmerzpatienten - er selbst sei auch einer - Cannabis rauchen dürften, würde die Gesellschaft Milliarden einsparen. "An Drogenfahndern, Richtern und Gefängnissen." Auch die Kassen würden entlastet, weil auf chemische Produkte verzichtet würde. Natürlich müssten Jugendliche vom Konsum ausgeklammert werden. "Wir plädieren dafür, Cannabis erst ab 21 Jahren zu verschreiben."Die Marijuana-Pflanze selbst könne als umweltfreundliches Papier genutzt werden. Aber auch als Plastikersatz, der sich nach einem halben Jahr von selbst auflöse. Durch die Proteste habe man schon einige Erfolge einfahren können. Cannabis auf Rezept werde inzwischen für 62 Schmerzarten verschrieben. In Weiden allerdings nur von einem einzigen Facharzt. Alle anderen würden sich bedeckt halten.