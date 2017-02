Deutlich erneuert präsentierte sich das BMW-Autohaus "J. B. Lell" am Samstag seinen Kunden. Seit Weihnachten besitzt Lell einen neugestalteten Schauraum. Außerdem kann sich das Haus ab sofort "i-Stützpunkt" nennen. Das "i" steht für die Elektrofahrzeuge BMW i 3 und i 8. "Das ist eine Besonderheit, ein Zertifikat, das nicht jeder besitzt", erklärte Gesamtverkaufsleiter Guido Krentz. Das Autohaus widme sich ab sofort der "i-Mobilität".

"Wir haben eine Außentankstelle, eine sogenannte Wallbox. Das ist eine Elektrotankstelle, an der künftig jeder mit einem Elektrofahrzeug - auch fremder Marken - aufladen kann." Obendrein hätten sich die Mitarbeiter weiterqualifiziert, insbesondere im Werkstattbetrieb. Denn ein Elektrofahrzeug dürfe nicht jeder warten. "Einer unserer Mitarbeiter war ein ganzes Jahr unterwegs." Natürlich wurde zu diesem Anlass auch gleich der neue "5er" vorgestellt, ein BMW der oberen Mittelklasse. Ferner stand im mit Edel-Limousinen bestückten Schauraum auch eine Sonderedition des M 4, die es nur 20 Mal in Deutschland gibt und die längst ausverkauft ist - was viele Neugierige anlockte. Überhaupt war einiges los. "Der Tag erfuhr unheimlichen Zuspruch. Wir haben seit dem frühen Vormittag ungewöhnlich viele Besucher."