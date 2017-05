Ganz toller Tanz: Mit einem Aufruf zum "Miteinander" holen sich die Schülerinnen des Elly-Heuss-Gymnasiums den Vizemeistertitel im bayerischen Landesfinale.

"Elly tanzt" Dem Weidener Publikum präsentieren sich die Elly-Schülerinnen am 21. und 22. Juli in der Max-Reger-Halle, wenn es wieder heißt: "Das Elly tanzt". (exb)

26 Mannschaften tanzten um die begehrten Titel in Gesellschaftstanz und künstlerischen Tanz. Für das Weidener Mädchengymnasium endete der Tag sehr erfolgreich. Die Schülerinnen erzielten einen zweiten und fünften Platz. Mit zwei Gruppen reisten die Mädels zum Landesfinale in Schrobenhausen.Die künstlerischen Akteurinnen hatten in der Altersklasse I (5. bis 12. Klasse) das Thema "Miteinander" in fantastische Bilder umgesetzt. Sie begeisterten mit ihrer "Poesie für die Augen" Jury und Zuschauer. Tosender Applaus. Die Gruppe überzeugte durch ihre Ausdrucksstärke, die ausgefeilte Technik und die choreografische Gestaltung. Nur knapp mussten sich die Elly-Tänzerinnen dem Dalberg-Gymnasium aus Aschaffenburg beugen.Auch das neu formierte Rock'n'Roll-Team durfte sich freuen. Erst zog es ins "große Finale" ein, dann holte es dort auch noch einen beachtlichen 5. Platz. In einer Endrunde, die von professionellen Gruppen wie der Lateinformation aus Lauf dominiert wurde. Diese Erfolge spiegeln die große Tanzbegeisterung am Elly-Heuss-Gymnasium wider. Bei rund 250 Schülerinnen steht Tanzen auf dem Stundenplan.