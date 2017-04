Ein Schüleraustausch biete eine gute Gelegenheit,über den eigenen Tellerrand, die eigene Stadt und Kultur hinauszuschauen, findet Bürgermeister Jens Meyer . Beim Empfang für die Schüler und Lehrerinnen vom Collège Victor Hugo und vom Collège de la Paix aus Weidens Partnerstadt Issy-les-Moulineaux begrüßte er eine große Delegation aus Frankreich.

49 Schüler und vier Lehrerinnen sind seit 24. April für einen Schüleraustausch über eine Woche lang in der Stadt. Beim Empfang waren auch ihre Partner, Achtklässler vom Kepler- und Elly-Heuss-Gymnasium, sowie die Rektoren dieser Schulen dabei. Meyer ehrte bei der Veranstaltung in der Cafeteria des Klinikums auch zwei deutsche Lehrerinnen: Martina Schlemmer-Baade , Französischlehrerin am Kepler-Gymnasium, kümmert sich seit fast 20 Jahren um den Schüleraustausch an ihrer Schule. Anfangs begleitete sie die Jugendlichen nach Frankreich, später wurde sie Hauptverantwortliche. Kollegin Doris Zimmermann vom Elly-Heuss-Gymnasium ist seit 18 Jahren dabei. Sie organisiert die Fahrten und ist Gesamtverantwortliche. Auch privat bringen sich die Lehrerinnen ein und nehmen immer wieder französische Kollegen in ihre Wohnungen auf. Meyer überreichte Schmeller-Baade und Zimmermann zum Dank je eine Porzellanskulptur."Durch euren Besuch in Weiden leistet ihr einen Beitrag zur Völkerverständigung", sagte Meyer zu den Schülern und Lehrerin Doris Christl übersetzte. Er ermunterte die Jugendlichen, Kontakte zu knüpfen und diese zu pflegen. Der Bürgermeister dankte allen, die den Schüleraustausch zum Teil seit Jahrzehnten organisieren. Sigrid Schneider vom Kulturamt erhielt einen Blumenstrauß.