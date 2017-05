"Die Tochter ist älter als die Mutter", stellt Hauptvereinsvorsitzender Armin Meßner fest. Der Grund: Der Zweigverein Weiden des Oberpfälzer Waldvereins feiert 140. Geburtstag.

(hcz) Während der gerne als "Mutterverein" bezeichnete Hauptverein im vergangenen Jahr sein "100-Jähriges" gefeiert hatte, konnte der Zweigverein am Wochenende auf sein 140-jähriges Bestehen blicken.Oberbürgermeister Kurt Seggewiß empfing dazu die Hauptausschussmitglieder und der Vorstand des Zweigvereins im historischen Saal des Alten Rathauses. 12 000 Mitglieder in 55 Zweigvereinen würden ein flächendeckendes Netzwerk von Landschafts- und Naturschützern in der mittleren und nördlichen Oberpfalz bilden. Mit dem Anlegen von Biotopen, der Erhaltung von Kulturlandschaft und Denkmälern, mit dem Anlegen und Betreuen von Wanderwegen, Lehrpfaden, Wildgehegen, Informationstafeln und vielem mehr hätten sich die "Idealisten in den OWV-Zweigvereinen um unsere Landschaft mit so unverwechselbarem Reiz verdient gemacht". Solche Vereine würden den "Kitt unserer Gesellschaft" bilden, so Seggewiß. An Hauptvereinsvorsitzenden Meßner und Zweigvereinsvorsitzenden Alois Lukas übergab er als Erinnerungsgeschenk Stadt-Tassen.Schon 1877 hätten die Altvorderen erkannt, dass die Aufgaben des "Verschönerungsvereins" nicht an der Stadtgrenze aufhören könnten. Aus dieser Gemeinschaft sei der OWV-Zweigverein hervorgegangen, 1916 der Hauptverein gegründet worden. Nachdem Wandern jetzt wieder "in" sei, erlebe der OWV eine Blüte. 4400 Kilometer Wanderwege förderten das Ziel des "sanften Tourismus".Zweigvereinsvorsitzender Lukas berichtete, dass man schon in der Zeit der Industrialisierung daran gedacht habe, die "Natur auch leben zu lassen". Er erinnerte an die Gründung des Verschönerungsvereins "hier im Alten Rathaus", den Baubeginn für den Vierlingsturm im ersten Jahr des Ersten Weltkriegs, an den Bau der Strobelhütte unter seinem Vorgänger Hans Sperrer und an das gut angenommene Wanderheim Ödpielmannsberg.Zurzeit gelte es sich in den Kampf gegen die Bedrohung der Landschaft durch "unverantwortbaren Flächenverbrauch" einzubringen. Lukas kündigte energischen Widerstand gegen die Planungen für die Gleichstromtrasse an, die riesige Schneisen durch den Wald und die Natur im Weidener Osten bringen werde. "Ein Verbrechen an der Natur", so Lukas.Mit 1000 Euro überraschte Hans-Jörg Schön vom Vorstand der Sparkasse Oberpfalz Nord die Festgäste. Das Geld wird für Schaukästen über die heimische Vogelwelt verwendet werden. Anschließend trugen sich die Besucher in das Goldene Buch ein, darunter die Ehrenvorsitzenden Herbert Kießling und Hans Sperrer, die Abgeordneten Annette Karl und Albert Rupprecht, Heimatringvorsitzender Günther Magerl sowie die gut 40 anwesenden OWV-Aktiven.