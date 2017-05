(kzr) Mittlerweile hat es sich bewährt, den Frühjahrsflohmarkt vor dem Alten Rathaus abzuhalten. Die Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Frauen (AsF) hatte wieder viele Artikel gesammelt: Bleikristall, Bücher, Porzellan, Häkelwaren und andere Accessoires. Vieles wurde schon vor 9 Uhr bis nach Mittag an den Mann gebracht. Der Erlös geht an St. Sebastian, informierte Organisationsleiterin Maria Seggewiß. "Wir waren überrascht, wie gut wir besucht waren, wie wir ins Gespräch kamen, uns auch Nöte und Sorgen berichtet wurden", sagte Vorsitzende Sabine Zeidler. Vorsitzender Karl Arnold vom Förderverein St. Sebastian überraschte mit Rosen und dankte den Frauen für ihren Einsatz. Am 26. Mai führt eine Fahrt in die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.