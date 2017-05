Liebe geht durch den Magen

Weiden . (rdo) Es war Liebe auf den ersten Blick, als sich Erich und Brigitte Zimmermann begegneten. Dabei zeigte sich der junge Mann nicht zuletzt von der Kochkunst der jungen Frau angetan. Bereits nach einem halben Jahr - am 19. Mai 1967 - gab sich das Paar das Ja-Wort. In der Kreuzbergkirche in Pleystein schossen die Flosserin und der Pleysteiner den Bund der Ehe. Das Glück machte die Geburt von Sohn Wolfgang komplett.Trotz des verdienten Ruhestandes helfen beide noch kräftig im Hausmeisterservice ihres Sohnes mit. Das größte Hobby des Jubelpaares, das inzwischen in Weiden lebt, sind ihre Tiere, mit denen sie viel Zeit verbringen.