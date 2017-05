"Auf's Wetter kommt's an." Dies ist die einhellige Einschätzung der Schausteller auf dem Frühlingsfest. Das verlängerte Wochenende war in dieser Hinsicht durchwachsen.

(uz) Scheint die Sonne, strahlen die Besucher. Ist es nass, kommt keiner. So lässt sich die Erfarung der Schausteller zusammenfassen. Und ganz unterschwellig schwang bei ihnen mit, dass der eine oder andere mit der Platzlösung nicht ganz zufrieden ist. Die Neugier sei vorbei und der Alltag eingekehrt. Der Festplatz liege zu weit außerhalb des Stadtzentrums, hieß es. Leichte Kritik kam zudem auf, weil es am Sonntag die eine oder andere Konkurrenzveranstaltung in der Stadt gab: die Dinos in der Max-Reger-Halle oder die Oldtimer-Schau.Der Auftakt war verregnet. Da konnte nicht mal das Eröffnungs-Feuerwerk etwas ausrichten. Das Festzelt war dank des Festzuges ziemlich gut gefüllt. Aber draußen blieben die Gäste aus. Am Samstag lief es etwas besser, das Wetter war durchmischt, die Bilanz durchwachsen. Robert Margraf vom Früchtestand rechnet an den ersten beiden Tagen mit etwa der Hälfte der Besucher, die normalerweise an einem Frühlingsfest-Samstag vorbeischauten. "Es war einfach zu kalt. Ich selber wäre ja auch nicht gekommen." Der Sonntag sei "okay" gewesen. "Da haben wir einiges wieder aufgeholt."So hoffte er am Wochenende auf den Mai-Feiertag. "Ich mag den Wetterbericht gar nicht lesen", sagt er. Die Konstellation Wochenende und dann der 1. Mai sei schon optimal. "Letztes Jahr fiel der Feiertag auf einen Sonntag. Der Tag hat einfach gefehlt. Zum Glück fiel der Vatertag in die Festwoche und hat das wieder wett gemacht." Ein verlängertes Wochenende sei immer gut für ein Frühlingsfest. Seine Devise: "Abgerechnet wird zum Schluss." Elke Blum konnte dem nur zustimmen. "Wenn's Wetter passt, kommen auch die Leute. Das hat der Sonntag wieder einmal bestätigt." Blum: "Ich war zufrieden." Auch Anja Goetzke von der "Monster-Schaukel" fand das Sonntagsgeschäft "ganz ordentlich". Sonntags waren die Besucher motiviert und klopften zum Teil schon mittags an die Tür des Festzelts. Schaustellerchef Gerhard Donhauser befand: "Passt scho. Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft." Und Festwirt Josef Ebnet: "Wir sind zufrieden trotz des schlechten Wetters." Die Besucher kamen. Warum? "Das erste Fest des Jahres. Die Leute wollen raus." Allen Unkenrufen und Wetterprognosen zum Trotz war der Montag ein gut besuchter Festtag.