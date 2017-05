Weiden/Neustadt. "Der Trend geht zum Kind", sagt Schulamtsdirektorin Christine Söllner. Das zeigt sich im Landkreis Neustadt. Dort gibt es im kommenden Jahr mehr Erstklässler als 2016. In Weiden hingegen sind es weniger. 319 Erstklässler werden im September an den sieben Grundschulen der Max-Reger-Stadt starten. Im vergangenen Jahr zählte das Schulamt noch zehn Schüler mehr. "Die Schwankung liegt aber im normalen Bereich."

Flüchtlingskinder

Flossenbürg wackelt

Genau gegenteilig ist die Entwicklung an den 28 Schulen im Landkreis Neustadt. 742 Abc-Schützen wollen hier im September ihre Schulkarriere starten. Das sind 17 Anmeldungen mehr als im Mai 2016 (725). Erklären kann die Schulamtsdirektorin die schwankenden Zahlen nicht. Aber Söllner hat eine Vermutung: "Der Trend zum Kind hält. Es werden wieder mehr Kinder geboren. Vielleicht zeigt sich das schon bei den Anmeldungen." Zugleich betont Christine Söllner: "Das sind vorläufige Zahlen." Bis zum Schulanfang kann sich noch viel ändern: Rückstellungen, Zu- und Wegzüge.Nicht ganz so knapp lief es im September 2016 in Weiden. 351 Erstklässler wurden eingeschult - 22 mehr als angemeldet. Ähnlich war es im Landkreis: Da kamen am ersten Schultag 31 mehr (756). "Das hat vermutlich mit den Flüchtlingskindern zu tun", glaubt Söllner. Deren Wegfall wiederum könnte auch der Grund dafür sein, warum es in Weiden heuer weniger Anmeldungen gibt.Aktuell scheinen die größten Schwankungen zwei Schulen in Weiden zu betreffen. Zum einen ist da die Albert-Schweitzer-Schule. Hier meldeten sich 16 Erstklässler weniger an als im Vorjahr (2017:43, 2016: 59). Mehr als doppelt so viele Anmeldungen als im Vorjahr verzeichnet die Clausnitzerschule - nämlich 47. Letztes Jahr waren es nur 23. "Das hängt wahrscheinlich mit unterschiedlichen Geburtenraten zusammen", erklärt Söllner. Eine ähnliche Situation habe es im Schuljahr 2015/16 mit 34 Anmeldungen mehr an der Rehbühlschule gegeben, "Heuer hat sich die Zahl dort wieder normalisiert."Im Landkreis zählen die Schulen in Luhe-Wildenau mit 32 Erstklässlern (2016: 19) und Vohenstrauß mit 69 (2016: 58) im Vergleich zu den Erstklässlern im Vorjahr zu denjenigen, die am kräftigsten an Schülerzahlen dazugewinnen. "Aber eigentlich haben sich alle gut gehalten." Fast 50 Prozent weniger Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr gab es an der Schule in Flossenbürg. Dort fangen im September nur 4 (2016: 7) Abc-Schützen an. In Leuchtenberg sind es 6 (2016: 4). "Für diese Schulen gibt es eine Bestandsgarantie", sagt Söllner. Die Jahrgänge werden zu Kombiklassen zusammengefasst.Wie es in den anderen Schulen mit Kombiklassen aussieht, lasse sich noch nicht sagen. Sicher sei nur der Fortbestand der FleGS-Klassen an Albert-Schweitzer- und Clausnitzerschule sowie an den Grundschulen Luhe-Wildenau und Schirmitz. In diesen Klassen werden Erst- und Zweitklässler gemeinsam unterrichtet. Das Besondere: Schüler können ein bis drei Jahre in dieser Eingangsstufe bleiben.