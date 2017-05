Stadtpfarrer Gerhard Pausch erläuterte den 13 Erstkommunionkindern von St. Johannes die Glaubensgemeinschaft anhand eines unfertigen Puzzles. "Unvollendet wie manches in unserem Leben." Deshalb rief er die Kinder auf, ein Puzzle, das Gemeindereferentin Doris Schmidt mit den Müttern der Kommunionkinder vorbereitet hatte, zu vollenden. Ganz unterschiedliche Teile bildeten eine runde Sache, erklärte der Geistliche: Bilder von den Kindern, das Kreuz in der Mitte. Gezeigt wurde die Erde mit Menschen in allen Hautfarben. "Alle gehören zusammen. Gott ist der Schöpfer von allem." Gestaltet wurde die Predigt im Rahmen eines Sprechspiels mit den Kindern. Auch die Pfarrei St. Johannes sei eine Gemeinschaft. "Christus hält uns zusammen. Er ist unser Leitbild." Die runde Scheibe, die das Puzzle vorne am Altar darstelle, erinnere auch an die heilige Hostie, das Brot des Lebens.