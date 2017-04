Es läuft: Ehrungen bei Greiwing

Seit 35 Jahren fährt Mikolaiczyk (63) mit seinem Lkw über die Straßen Europas. In dieser Zeit legte er über 3,8 Millionen Kilometer zurück Der Kraftfahrer fährt nationale und internationale Transporte für den auf Komplettlösungen in der Silologistik spezialisierten Dienstleister aus dem westfälischen Greven. "Herr Mikolaiczyk ist ein sehr erfahrener Mitarbeiter. Dieses ist im Bereich der Gefahrstoffe immens wichtig", sagte Matthias Geiss , Mitglied der Geschäftsleitung, bei der Feierstunde.1987 trat Reil (52) in das Unternehmen ein und begann seine Tätigkeit als Werkstattleiter, übernahm 2005 die Leitung der Dispositionsabteilung und wechselte bereits nach drei Jahren in die Speditionsleitung. Seit 2009 ist er Niederlassungsleiter des Standortes Weiden (74 Mitarbeiter). Reil ist für Großprojekte verantwortlich.