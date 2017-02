Vom "Traumberuf Polizist" waren die Beamten der Inspektion am Wochenende weit entfernt. Mehrere handfeste Disco-Schlägereien und alkoholbedingte Einsätze sorgen für turbulente Nächte.

Ein "Highlight": Ein Unfallfahrer trug eine Wodkaflasche mit sich herum, die schon zu einem Viertel ausgetrunken. Der 59-jährige Weidener war am Freitag gegen 22.25 Uhr gegen die Lärmschutzwand der B 22 auf Höhe der Vohenstraußer Straße gefahren. Sanitätern des Roten Kreuz fiel der verunfallte Pkw auf, als sie zufällig vorbeifuhren. Der Wagen war leer, nach etwa fünf Minuten kreuzte dann der 59-Jährige mit der Schnapsflasche auf. Die Polizeistreife stellte fest, dass der Mann sichtlich angetrunken war. Er selbst sagt, er habe erst nach dem Unfall getrunken. Die Polizei ordnete daher eine zeitversetzte, doppelte Blutentnahme an, die im Klinikum Weiden durchgeführt wurde. Der Schaden am Auto beträgt rund 2000 Euro.Alkohol spielte bei einer Schlägerei am Samstag früh eine Rolle. Gegen 2.50 Uhr stritten sich ein 19-Jähriger aus dem Landkreis und ein 16-Jähriger aus Weiden vor dem Lokal. Der 19-Jährige soll mit der Faust dem Jüngeren ins Gesicht geschlagen haben. Türsteher griffen ein. Ein Alkotest ergab beim 19-Jährigen 1,1 Promille, beim 16-Jährigen satte 1,78. Er wurde seinen Eltern übergeben.Nicht einmal eine Stunde sptäer flogen die Fäuste in einer anderen Weidener Diskothek. Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis wurde gegen 3.30 Uhr von einem Unbekannten auf der Tanzfläche niedergeschlagen. Er gibt an, dass es keinen Grund gab. Der Angreifer habe ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei dann in der Menge untergetaucht. Der 22-Jährige erlitt eine Platzwunde am linken Auge. Er beschreibt den Täter als etwa 1,65 Meter groß, schlank, etwa 20 Jahre alt. Es könnte sich um einen US-Amerikaner gehandelt haben, dies ist laut Polizei aber nicht gesichert. Zeugenhinweise willkommen: Telefon 0961/401-0.Während eines Einsatzes hatte es die Polizei dann auch noch mit einem "Wildpinkler" zu tun. Ein 17-Jähriger hatte im Bereich der Prinz-Ludwig-Straße ein dringendes Bedürfnis und erleichterte sich an eine Mauer des nächsten Wohnhauses. Dabei ignorierte er den Umsatnd, dass er sein Geschäft praktisch unter den Augen einer Streifenbesatzung verrichtete, die gerade anlässlich eines Einsatzes vor Ort war. Der junge Mann wurde belehrt, mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige bedacht und muss nun mit einem Bußgeld rechnen.Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 50-jähriger Radfahrer verantworten. Er war der Polizei am Freitag gegen 17.45 Uhr aufgefallen, als er die Frauenrichter Straße entlang radelte. Bei der Routinekontrolle schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,68 Promille.