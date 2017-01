"Eva, warum ist es auf der Erde nicht mehr so schön wie damals bei euch im Paradies?" Zwei kleine Mädchen stellten am Sonntagnachmittag in der Michaelskirche schwierige Fragen an die Urmutter der Menschheit. "Es gibt so viel Leid und Tränen. Wenn Gott uns so liebt, wie du immer sagst, warum tut er da nichts dagegen?"

Händel und Hip-Hop

Das Konzertteam des Evangelischen Freundeskreises Hof (EFH) befasste sich, wieder bei freiem Eintritt, mit dem Thema "Eden - von unserer unstillbaren Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies." Unter dem Motto "Adam rappt" inszenierte die Musikgruppe, bestehend aus Chor und Instrumentalgruppe, vor zahlreichen Kirchenbesuchern ein informatives Konzert, das sich mit der Erschaffung der Welt beschäftigte.Und Eva erzählte den lauschenden Kindern vom Zerbrechen der Freundschaft zwischen Mensch und Gott, aber auch von der Schönheit des Garten Edens und unserer Sehnsucht danach. Gewiss, die themenbezogenen Konzerte des EFH sind nicht jedermanns Geschmack, da sie mit ihrer Tiefgründigkeit dem Besucher einiges an gedanklicher Mitarbeit abverlangen. Aber so mancher sagt nachher: "Ihr habt mich heute unendlich getröstet."So haben sich die Konzerte des Evangelischen Freundeskreises Hof im Laufe der Jahre einen stetig wachsenden Besucherkreis erworben, der die Kombination von gesungenem und gesprochenem Wort zu schätzen weiß. Musikalisch bot die Gruppe ein breites Spektrum, meisterte Händels "Halleluja" ebenso wie die moderne Popballade oder Hip-Hop und untermalte die Botschaft mit Filmszenen.