Fahrerflucht beging ein Autofahrer, der den Sturz einer Inlinefahrerin verursacht hat. Am Dienstag, 25. April, um 18.10 Uhr war das 13-jährige Mädchen in der Westfalenstraße auf dem Gehweg unterwegs. Als ein Auto an einem abgesenkten Bordstein in den fließenden Verkehr fahren wollte, fürchtete es einen Zusammenstoß und sprang zur Seite. Dabei stürzte die 13-Jährige und verletzte sich leicht am Knie. Der Autofahrer fuhr ohne Anzuhalten weiter. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Mann den Vorfall nicht bemerkt hatte. Die Polizeiinspektion Weiden bittet um Hinweise, Telefon 0961/401-0.