Fehlende Ortskenntnis war nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Unfall am Montag, gegen 19.30 Uhr, bei dem ein Rollerfahrer zu Fall gebracht wurde. Vielleicht war es aber auch schlechte Sicht wegen Platzregens? Wie auch immer: Um die fragliche Zeit bog die Fahrerin eines Seat Leon, die in der Dr.-Seeling-Straße stadtauswärts unterwegs war, verbotswidrig in die Moosbürger Straße ab. Die 19-Jährige missachte dabei laut Polizei das Verkehrszeichen 267 "Verbot der Einfahrt" in die Moosbürger Straße. Nach Angaben der Frau war ihre Sicht aufgrund des Platzregens eingeschränkt.

Dabei kam ihr auf diesem Stück der Einbahnstraße ein Rollerfahrer entgegen, was sie zu spät erkannte. Sie wollte zwar noch nach links ausweichen, doch das misslang. Der Personenwagen touchierte den Motorroller der Marke BMW. Der 63-jährige Zweiradfahrer stürzte und trug eine Prellung am Arm davon. Das Krad wurde im Heckbereich verkratzt, Anbauteile zerbrachen. Am Auto wurde die vordere Stoßstange verkratzt. Insgesamt entstand ein Unfallschaden von über 1500 Euro.