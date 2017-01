Dienstag. 4 Uhr. Schulamtsdirektorin Christine Söllner wagt sich raus, testet die Straße. Alles gut. Die Kinder müssen wie gewohnt in die Schule. Fast alle Busse fahren - die Müllabfuhr nicht.

Winterdienst streut vor

Zu glatt für Dolmetscherin

"Ich wohne in einem wirklichen Schneegebiet im Fichtelgebirge", erzählt Söllner. Auch Schulrätin Elisabeth Junkawitsch, die im Süden des Schulamtsbezirks wohnt, sowie eine weitere Kollegin aus dem Westen haben die Straßenverhältnisse getestet. "Die Straßen waren geräumt und gestreut", war sich die sogenannte Koordinierungsgruppe um 4 Uhr einig. Sie sagte die Schule nicht ab. Für Verwirrung bei den Eltern sorgte jedoch, dass die Schulräte der Landkreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf anders entschieden. Dort fiel die Schule am Dienstag aus.Damit die Kinder sicher zur Schule gelangten, hatte der Winterdienst in Weiden viel zu tun. Ab 2.30 Uhr waren 18 Männer im Einsatz, um 6.30 Uhr kamen 42 dazu, berichtet Winterdienstleiter Marc Badhorn. Die Mitarbeiter werkelten noch am Mittag. Damit es so gut lief, hatte der Winterdienst am Montag um 23.30 Uhr "vorgestreut". "Wir nutzen die Nacht aus, wenn wenig Verkehr ist", sagt Badhorn.Für einen Schulbus half alles nicht: Der, der Kinder von Kohlberg nach Weiherhammer bringt, konnte nicht fahren. Per Telefonkette gab die Grund- und Mittelschule den Eltern Bescheid. Kinder, die mit dieser Linie fahren, hatten frei. Große Probleme ob des gefrierenden Regens hatte die Müllabfuhr der Stadt. Eigentlich sollte gestern die Restmülltonne im Westen und Süden von Weiden geleert werden. Die Mitarbeiter mussten ihre Arbeit einstellen. Ab heute wird die Müllabfuhr nachgeholt. Die Termine verschieben sich jeweils um einen Tag, teilt die Stadt mit.Auch am Landgericht Weiden war zumindest eine kleine Auswirkung spürbar: Zwar waren im laufenden Schleuserprozess aus ganz Bayern die Häftlinge und Zeugen zur Verhandlung herangekarrt worden. Aber eine Urdu-Dolmetscherin für einen pakistanischen Zeugen traute sich bei diesem Glatteis nicht ans Steuer. Eine Kollegin der Regensburger Agentur sprang ein: Die Inderin traf gegen 10.20 Uhr ein. Ein Italienisch-Kurs im Maria-Seltmann-Haus fiel ganz aus. In einer Postfiliale in Grafenwöhr kamen gestern keine Briefe an. Vom Briefzentrum in Ebermannsdorf bei Amberg führte einfach kein Weg dorthin. Pakete konnte die Post ausliefern, die kamen aus Regensburg - und die Autobahn war frei.Vorbildlich verhielten sich die Autofahrer. Nur zwei Unfälle meldete die Polizei Weiden. Am Montag um 20.30 Uhr rutschte eine 47-Jährige mit ihrem Kia an ein Garagentor, als sie in eine Tiefgarage in der Stresemannstraße fahren wollte. Die Feuerwehr zog das Auto die Einfahrt hoch. Die Frau bliebt unverletzt, der Schaden betrug 2000 Euro. In Schirmitz stand ein Fahrer mit seinem Wagen mitten auf einer Kreuzung und konnte nicht weiterfahren. Die Polizei informierte den Bauhof, der streute. Keine Unfälle meldete die Polizeiinspektion Eschenbach. In der Notaufnahme im Klinikum wurden am Vormittag 75 Personen eingeliefert, ein Großteil wegen Eis-Unfällen, informierte Eva Maria Rauch. Am Ende war es aber nicht so schlimm wie am 23. Dezember 2016, teilte Dr. Andreas Dauber, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme, mit.

Bild: Trager