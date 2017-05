(rdo) "Heute nun ist euer großer Tag, auf den ihr euch vorbereitet habt", begrüßte Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler in St. Bartholomäus Rothenstadt die neun Konfirmanden und Angehörigen.

"Ihr versprecht heute, Jesus Christus nachzufolgen. Das, was er getan hat, ernst zu nehmen und auf ihn zu vertrauen. Wir feiern miteinander das Abendmahl als Zeichen der Gemeinschaft. Aus Kindern sind durchgestylte attraktive Jugendliche geworden." Der Pfarrer las aus dem Neuen Testament, was er den Konfirmanden wünschte: "Ich bitte Gott, den Vater, dass Christus durch das Vertrauen, dass ihr zu ihm habt, in euren Herzen lebt, und dass ihr fest in der gegenseitigen Liebe wurzelt und euer ganzes Leben darauf baut. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit dem ganzen Volk Gottes begreifen lernt, was es mit der Länge und der Breite, mit der Höhe und der Tiefe unseres Lebens auf sich hat."Die Konfirmation erhielten aus Rothenstadt Emily Ingel, Simon Mehlis, Naemi Prähofer, Martin Stark und Michelle-Jasmin Schöner. Konstantin Deinl kommt aus Oberwildenau, Robert Drechsler aus Weiden, Sebastian Heiß aus Maierhof und Melissa Seidel aus Luhe.