Feuer in der Umladestation

Ein Schwelbrand nebelte am Donnerstagvormittag die Müllumladestation ein: Nicht ordnungsgemäß gelöschte Grillkohle könnte der Grund für das Feuer gewesen sein, vermutete Stadtbrandrat Richard Schieder. Um 11.07 Uhr rückte der Einsatzleiter mit seinem Trupp in Richtung Nikolaus-Otto-Straße aus. "Alle zwei Jahre haben wir so einen Einsatz." Doch bei Ankunft herrschte zunächst Ratlosigkeit: Der Müll im Container war verpresst, der Brandherd schwer zu erreichen. Mit dem Kran der Station versuchten die Einsatzkräfte, den Abfall auszuschütten. Schicht für Schicht trugen sie ab, bis um 13.30 Uhr der Brandherd gelöscht war. Die Umladestation gehört zum Netz des ZMS.