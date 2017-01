Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Wiedervereinigung wurde der Katastrophenschutz in Bayern grundlegend umgebaut und auf die Abwehr ziviler Katastrophen ausgerichtet. Pfaffenzeller, der auch bei der DJK engagiert war, übernahm dabei wiederum sofort als Leiter den Aufbau der neu geschaffenen "Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung", die im Januar 1995 formiert war. Diese Einheit wurde an die Feuerwehr Weiden angegliedert und bildet seitdem nicht nur bei Großschadenslagen, sondern auch bei der Bewältigung von größeren Feuerwehreinsätzen einen wichtigen Baustein der Gefahrenabwehr.Aufgrund seiner großen Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seines Fachwissens wurde er im vergangenen Jahr zum Sprecher der Oberpfälzer Unterstützungsgruppen gewählt und erhielt zudem als Auszeichnung die Bayerische Feuerwehrehrenmedaille.Die Glückwünsche der Feuerwehr und der Stadt überbrachten Stadtbrandrat Richard Schieder , Stadtbrandinspektor Ludwig Grasser , Vorsitzender Peter Stahl und Schriftführer Alexander Kraus . Dank ging auch an Pfaffenzellers Frau Cornelia , die kurz darauf Geburtstag hatte.