An Pfingsten feiert die Feuerwehr Michldorf ihr 135-jähriges Bestehen. Vorher rückt sie aber noch ihre Mitglieder in den Vordergrund.

Neuer Ehrenkommandant

Festprogramm Die Feuerwehr Michldorf begeht vom Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Juni, ihr 135-jähriges Bestehen mit Fahnenweihe. Am Freitag heißt es ab 20 Uhr "Party pur" mit "Frontal". Die "Gipfelstürmer" spielen am Samstag ab 20 Uhr auf. An beiden Tagen ist eine After-Show-Party mit DJ Zotti-Peter. Den Festgottesdienst mit Fahnenweihe feiert die Wehr am Sonntag um 9 Uhr im Festzelt. Danach ist Frühschoppen. Der Festzug startet um 14 Uhr. Beim anschließenden Festbetrieb steht die Roggensteiner Blasmusik auf der Bühne. (fz)

Michldorf. (fz) Vorsitzende Evelyn Maier verwies beim Ehrenabend auf die Planungen zum Fest. "Da waren einmal junge, dynamische Mädels, die anschoben, doch zum 135-jährigen Bestehen etwas zu machen." Hauptgrund sei aber die alte Fahne gewesen, die auf Festzügen kaum mehr vorzeigbar war. Eine Restaurierung hätte einen Neukauf weit übertroffen. "Wir haben im Vorfeld auf zig Festen für unseres geworben", machte Maier deutlich.Stellvertretender Landrat Albert Nickl skizzierte die Feuerwehren als gut ausgerüstet, kompetent, optimal ausgebildet und mit hoher Anerkennung in der Bevölkerung. Feuerwehrleute seien Vorbilder für die junge Generation und Paradebeispiele für das Ehrenamt.Kreisbrandrat Richard Meier dankte der Feuerwehr Michldorf, dass sie die Anerkennung für Feuerwehrleute in den Focus der Fahnenweihe gesetzt habe. Bürgermeister Anton Kappl betonte, dass die Gemeinde großes Augenmerk auf die fünf Ortswehren lege.Eine besondere Auszeichnung schob Kommandant Harald Dirnberger ein, als er Franz Kindl nach vorne bat. Kindl ist seit 50 Jahren in der Wehr, war ab 1986 stellvertretender Kommandant und von 1992 bis 2001 Kommandant. In dieser Zeit war er maßgeblich an den Baumaßnahmen der Feuerwehr und an der Gründung einer Jugendfeuerwehr beteiligt. Die langjährige Mitarbeit im Vorstand und heute im Festausschuss untermauern das Engagement von Kindl. Dies sei Anlass, ihn zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr Michldorf zu ernennen.Geehrt wurden zudem Wolfgang Beierl, Andreas Gruber, Michael Wittmann für 25 Jahre aktiven Dienst sowie Josef Lukas, Herwig Maier und Michael Rothballer für 40 Jahre aktiven Dienst.Urkunden gab es auch für langjährige Mitglieder: Seit 25 Jahren sind Wolfgang Beierl, Harald Dirnberger, Andreas Gruber, Andreas Kindl, Martin Klöckner, Andreas Lindner, Günter Ott, Bernd Punzmann, Bernhad Schmid und Peter Stiegler dabei. Seit 40 Jahren unterstützen Alois Kick, Josef Klöckner, Heribert Lindner, Josef Lukas, Herwig Maier und Michael Rothballer die Wehr. 50 Jahre sind es bei Hans Reil und Hans Stiegler.Auf 60 Jahre kommen Josef Beierl und Paul Rothballer. Georg Reil, der in München lebt und nicht kommen konnte, ist seit 70 Jahren dabei.