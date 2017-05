Flohmarkt mit Flair

(kzr) Die Standbetreiber konnten es fast nicht erwarten, bis der Verein "Café Mitte" zum ersten Flohmarkt in diesem Jahr einlud. Die von Elisabeth Heider organisierte Veranstaltung hat sich längst etabliert. Bis Oktober wird nun - jeweils am ersten Samstag des Monats - ein Flohmarkt abgehalten. Standgebühren werden nicht erhoben, professionelle Anbieter sind nicht zugelassen.

Die erste Veranstaltung entwickelte sich zu einem fast schon familiären Treffen von freizeitmäßigen Anbietern und Haushaltsauflösern, die an über 90 Ständen ihre Ware feilboten: vom Anzug bis zum Zeichenblock. Die Besucher konnten in aller Ruhe stöbern und sogar so manchen Schatz heben. Das Café-Team bot die nötige Stärkung mit Kartoffelsuppe und Wienern.