Fördern, nicht nur fordern

Ehrenrunden dreht Läuferstar Usain Bolt nach einem neuen Weltrekord. Ehrenrunden drehen im Verhältnis aber auch ziemlich viele Schüler in Weiden. Das jedenfalls behauptet eine Studie und betitelt Weiden als Sitzenbleiber-Hochburg. Das wirft Fragen auf.

Etwa: Sind Schüler hier dümmer als anderswo? Oder nur Lehrer konsequenter? Oder ist es schlicht wie so oft: Die Studie ist pointiert, sie provoziert und zieht völlig falsche Schlüsse aus obendrein inkorrekt ermittelten Zahlen?Ganz egal. Der Sitzenbleiber-Atlas regt jedenfalls dazu an, mal wieder generell über den Sinn und Unsinn von Noten zu diskutieren. Über die Notwendigkeit des Sitzenbleibens als Disziplinierungsmaßnahme oder gar zur Förderung der Charakterbildung, wie einige keck behaupten. Und vor allem über mehr individuelle Fördermaßnahmen in allgemeinbildenden Schulen.Wenn am Ende auf entscheidender Ebene da mal etwas herauskäme: Das wäre eine Leistung - und aller Ehren(runden) wert.