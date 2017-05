Auf die baldige Genehmigung durch die bischöfliche Finanzkammer setzt der Förderverein St. Sebastian, um mit der Renovierung der ältesten katholischen Kirche Weidens beginnen zu können. Über 121 000 Euro an Eigenmitteln stehen bereit.

(rdo) Vorsitzender Karl Arnold tat seine Hoffnung kund, dass es heuer mit der Renovierung losgehe, wenngleich noch einig Hürden zu nehmen sind, wie die Jahreshauptversammlung verdeutlichte. Die Ausschreibungen lägen bereits beim Architekten. Ruhestandspfarrer Egid Mühlbauer erinnerte an die Dringlichkeit aufgrund der Dachstuhlbeschaffenheit.Über den vollen Saal im Handwerkerhaus freute sich der Vorsitzende und begrüßte viele Mitglieder, Gönner und Stadtpfarrer Markus Schmid. Er erinnerte an die Vereinsgründung vor fast genau zwei Jahren und dass man mit vollem Elan das Ziel noch nicht ganz erreicht habe: "Aber wir sind schon auf den Weg dorthin." Positiv überrascht habe den Verein die Spendenfreudigkeit. Einnahmen erbrachten Konzerte mit dem Salonorchester Neustadt, dem AOK-Chor, dem Trio "Kreizderquer", den Geschwistern Wechsler und der Musikschule Skutella. Weitere Zuwendungen kamen durch einen Flohmarkt, organisiert von Familie Wilzek, und einem Infostand auf dem Weidener Bürgerfest.Auf 162 Mitglieder verwies Schatzmeister Georg Spies. Er verzeichnete einen Kassenbestand von 121 540 Euro. Eine Einzelspende von 50 000 Euro und drei Spenden über 10 000 Euro ragten unter den etwa 150 Einzelzuwendungen von Unterstützern heraus. Die Kassenrevisoren Dr. Manfred Hausel und Dr. Helmut Kriesche bestätigten ordnungsgemäßen Buchungen und bleiben im Amt.Er sei gerne gekommen, sagte Stadtpfarrer Markus Schmid. Er dankte den Fördervereinsmitgliedern und der Kirchenverwaltung für das sehr beachtliche Engagement. Er teile die Bindung zur Kirche nicht, sprach aber seinen großen Respekt und ehrliche Bewunderung aus. "Die Kirchenverwaltung und Kirchenpfleger Karl Süß haben ihre Hausaufgaben gemacht. Mit so einer Truppe sehe ich keine Probleme, das Ziel zu erreichen, auch wenn die Renovierung Jahre beanspruchen wird."Einen Ausblick gab zweiter Vorsitzender Falk Knies. Es wird mit Renovierungskosten von zirka 700 000 Euro kalkuliert. 170 000 Euro Eigenmittel hätten die Finanzierung gesichert. Die Denkmalschutzbehörde sicherte 50 000 Euro zu und steuerte bisher 15 000 Euro in einer ersten Rate bei. Die fehlenden 35 000 Euro müssen zwischenfinanziert werden, bis die Denkmalbehörde die weiteren Raten bereitstellt. Der Kirchenverwaltung obliege die Vermittlung zwischen der Diözese und dem Förderverein. Trotz seiner Bemühungen konnte Falk Knies zum Versammlungstag am Donnerstagabend keinen Genehmigungsbescheid vorweisen. Er hoffe auf eine baldige Zusage, der Sachbearbeiter der bischöflichen Finanzkammer sei urlaubsbedingt abwesend gewesen.Weitere Benefiz-Termine stehen an: ein Auftritt der Musikgruppe "Amici Musicae Antiquae" am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr in St. Sebastian sowie am 2. November das ausverkaufte Konzert von "Singing Witt" und den Hofer Symphonikern. Die Renovierung umfasst neben Außen- und Dacharbeiten auch innen einige Reparaturen.