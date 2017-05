Diese Geschichte hat Fahrt aufgenommen. Und wie: 2016 gastierten erstmals etwa 25 Food-Trucks auf dem Naabwiesen-Parkplatz. Das war ganz nach dem Geschmack der Weidener. Nun kommen die rollenden Küchen erneut in die Stadt.

Original zu Gast in Weiden

Verlosung Es wird wieder angerichtet - und zwar reichlich leckeres Essen in den rollenden Küchen der Food-Trucks. Insgesamt gastieren am Samstag, 20. Mai, auf dem Naabwiesen-Parkplatz über 25 Lkw. Damit überall gekostet werden kann, gibt es Probiergrößen - und drei Coupon-Streifen bei Oberpfalz-Medien in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing zu gewinnen. Damit bekommen die Sieger vier Probierportionen plus zwei Getränke ihrer Wahl gratis.



Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137808401628 an und spricht das Stichwort "Food-Truck", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Donnerstag, 18. Mai, um 14 Uhr geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von Oberpfalz-Medien und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück. (mte)

Am Samstag, 20. Mai, von 12 bis 19 Uhr füllen sie erneut den Naabwiesen-Parkplatz. Derweil erinnert sich Stadtmarketing-Geschäftsführerin Andrea Schild-Janker gerne an das erste Food-Truck-Event: "Der Umsatz in den Geschäften war gut, wir haben unser Ziel erreicht." Nämlich, möglichst viele Gäste in die Stadt zu locken. "Auch viele Besucher aus Tschechien waren da."Veranstaltet hat das alles "Foodtruck Roundup". Er war im Jahr 2013 der erste Food-Truck-Veranstalter in Deutschland und kommt aus dem Raum Nürnberg, der Keimzelle der Food-Truck-Bewegung in Deutschland. Dessen Vertreter, Klaus-Peter Wünsch und Markus Fischer, stellen die Veranstaltung dem Auftraggeber, dem Stadtmarketing Weiden, vor.Inzwischen gebe es rund 130 solcher Veranstalter mit rund 1000 Aktionen im Jahr, berichtete Geschäftsführer Wünsch bei einem Pressegespräch. "Aber das Original wird nach Weiden kommen." Über 25 Trucks werden erwartet. Sie haben auffällige Namen wie "Guerilla Gröstl", "Groovy Gusto" oder "Swagman". Diese sollen neugierig machen auf das Essen, das dort ausgegeben wird. Damit man nicht zu früh satt wird, gibt es "Taster"-Portionen zum Probieren für vier Euro. Die Palette reicht von vegetarischen Gerichten über Street-Food-Klassiker bis hin zu internationalen Spezialitäten. Einige Weidener Gastronomen präsentieren sich. Zum Rahmenprogramm gehören eine Kinderecke, ein Kinderkarussell und ein Biergarten. Auch der neue Imagetruck der Städte Amberg und Weiden wird vorfahren. Ebenso sind einige neue Trucks in Weiden dabei. "Wir mischen schön durch", versprach Klaus-Peter Wünsch.Kult seien inzwischen die langen Schlangen, die sich gegen Mittag vor den Trucks bilden. "Manche karteln in der Schlange oder trinken Bier." Gruppen teilen sich auf und stellen sich an mehreren Schlangen an, um sich dann zu treffen und die Speisen auszutauschen. Auf jeden Fall sei das "eine sehr kommunikative Geschichte", findet Wünsch.Manche scheinen nach diesem Schlemmer-Fest aber erst richtig Hunger zu bekommen. Jedenfalls wurde voriges Jahr ein guter Besuch der stationären Gastronomie beobachtet: "Viele wollen sich dann einfach mal wieder hinsetzen."