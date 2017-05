Die Schönheit der Natur und die Vielseitigkeit der Landwirtschaft vermitteln die Bilder, die in den Räumen des Bayerischen Bauernverbands zu bestaunen sind.

Bierprinzessin dabei

(hcz) Tiere, Menschen, Landschaften und Betriebe hatten die "Freien Fotografen" ein Jahr lang vor die Linse genommen. "Freie-Fotografen-Präsidentin" Zaneta Weidner dankte allen Bauern, die den Fotofreunden Zutritt zu ihren Höfen gegeben hatten. Bei Workshops auf Feldern, in den landwirtschaftlichen Betrieben und bei winterlichen Waldarbeiten seien die Aufnahmen entstanden, die nun in der Ausstellung "Landwirtschaft im Lauf der Jahreszeiten" gezeigt werden.Die 13 Fotografen seien freundlich aufgenommen worden. Sie präsentieren nun 61 großformatige bunte Aufnahmen, die Landwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt zeigen.Bauernverband-Geschäftsführer Hans Winter hieß die Gäste der Vernissage zur 22. Ausstellung in der Geschäftsstelle willkommen. Neben den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich über die künstlerische Ausgestaltung ihrer Räume freuen, waren Vertreter aus der Politik sowie zahlreiche Bauern und Hobbyfotografen-Gruppen aus Tirschenreuth, Pleystein und Abensberg gekommen. Auch Bierprinzessin Laura Wenzel, die, zusammen mit ihren Kolleginnen, einmal auf dem Lukas-Hof in Tröglersricht als Model gedient hatte, war da.Winter stellte seinen Verband vor, der als Beratungszentrum für Land- und Forstwirte "Kompetenz aus einer Hand" biete. Die Fotoausstellung zeige auch, wie in der Region die "günstigsten und besten Nahrungsmittel" produziert würden.Ida Gierisch, die Leitende Steuerberaterin in der BBV-Geschäftsstelle, dankte namens der Mitarbeiter für die "Bereicherung des Bürolebens". Bürgermeister Jens Meyer würdigte "Talent und Auge" der "Freien Fotografen", die das "Gespür für den besonderen Augenblick" hätten. Die Liebe zur Landwirtschaft verbinde alle Anwesenden.Musikalisch untermalt wurde die Vernissage von Hans Strobl. Die Ausstellung in den Räumen des Bayerischen Bauernverbands in der Nikolaus-Otto-Strasse 8 kann bis Ende des Jahres (montags bis donnerstags 8 bis 16:30 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr) besichtigt werden.